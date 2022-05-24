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Axis Communications ARTPEC Микропроцессор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.05.2022 Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют 1
15.03.2022 «АРМО-cистемы» представила IP-видеодомофоны 2N IP Style с поддержкой мобильного доступа 2
29.10.2021 Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения 1
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой 1
15.01.2021 Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ 1
22.07.2020 «АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками 1
02.12.2019 Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7 7
03.10.2007 Axis выпустила камеру видеонаблюдения со сверхвысоким разрешением 1
23.08.2006 Axis представил камеру с "рыбьим глазом" 1
20.06.2006 Новые сетевые камеры Axis появились в России 1
06.03.2006 Axis 207W: камера наблюдения с высокой скоростью передачи данных 1
23.01.2006 Axis 214 PTZ: новая поворотная камера 1
25.02.2004 Axis представил новые видеосерверы 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Axis Communications ARTPEC и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 13
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
Sony 6739 3
Jabil - Джейбил 31 2
Ingenico Group - Инженико 50 1
Motorola Solutions 113 1
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Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 1
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Apple Inc 13156 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Canon 1439 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Tesla Motors 461 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Электрокабель 13 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 12
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 4
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IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 2
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 126 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 190 2
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 260 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 5
Axis Forensic WDR 20 3
Axis Object Analytics 7 3
Axis Lightfinder 17 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Axis Zipstream 19 1
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 1
Axis Parking Violation Detection 2 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 1
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 1
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 1
Fujifilm - Fujinon Lens 50 1
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 1
Apple Safari - браузер 896 1
Майоров Алексей 6 1
Лысенкo Денис 1 1
Costemale Philippe - Костемаль Филипп 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Швеция - Королевство 3782 3
Казахстан - Республика 6048 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
США - Мичиган 274 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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