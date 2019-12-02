Axis запустила российское производство камер с чипом ARPEC-7

Axis Communications расширила производственную линию на заводе Jabil в Твери, одного из партнеров по производству Axis в Европе, в связи с высоким спросом на продукцию компании. Модельный ряд, представленный на российском производстве, пополнился камерами с чипом нового поколения ARTPEC-7 с элементами искусственного интеллекта. На данный момент на собственном производстве Axis производится 16 моделей наиболее востребованных на российском рынке камер. Таким образом, их количество увеличилось на 60% по сравнению с 2016-м годом, когда компания запустила локальную производственную линию в России.

Axis Communications представила седьмое поколение собственного чипа ARTPEC весной 2019 года, а в ноябре отметила 20 лет с той даты, когда была выпущена его первая версия. ARTPEC-7 отличается повышенным качеством обработки видео, а также открывает новые возможности для видеоаналитики. Он повышает эффективность работы приложений Axis Lightfinder 2.0 и Forensic WDR, которые позволяют получить более детальное, насыщенное цветом и качественное изображение в различных условиях освещения. Кроме того, благодаря технологии Axis Zipstream с поддержкой форматов H.264 и H.265 удается сохранить все важные детали изображения, значительно снижая при этом трафик и требования к объему хранилища.

Главная новинка на производственной линии Axis в Твери – высокопроизводительная поворотная PTZ-камера Q6075-E с 40-кратным оптическим зумом, которая оборудована новым чипом ARTPEC-7 и обеспечивает изображение превосходного качества даже в условиях плохой освещенности. Благодаря новому чипу AXIS Q6075 отличается превосходной светочувствительностью и будет особенно эффективна для охранного видеонаблюдения на широких открытых пространствах, таких как города, промышленные объекты и ключевые объекты инфраструктуры.

Также среди новинок – камеры AXIS P1375 и AXIS P1375-E c новым чипом ARTPEC-7, предназначенные для внутреннего и наружного видеонаблюдения с качеством 2 МП. Они идеально подходят для работы на открытых пространствах, где необходима высокая детализация: например, в парках, банках, на погрузочных площадках или кассах самообслуживания в магазинах. Также в камерах повышены функции кибербезопасности, что исключает установку не лицензионного программного обеспечения и защищает от утечки данных. Камеры прошли сертификацию МВД РФ для установки на транспортных объектах.

Линейку устройств с чипом ARTPEC-7, производимых в Твери, также пополнили модели серии P32, фиксированные малозаметные камеры с разрешением HDTV AXIS P3245-V, AXIS P3245-LV, AXIS P3245-LVE, AXIS P3245-VE. Они оснащены объективом с переменным фокусным расстоянием и дистанционным зумом с фокусировкой и отлично подойдут для установки в местах, где требуется детальное наблюдение, например, в банках и магазинах розничной торговли.

Кроме того, серия выпускаемых на заводе купольных камер пополнилась моделями AXIS P3374-V, AXIS P3374-LV, AXIS P3375-V, AXIS P3375-LV, AXIS P3375-VE, AXIS P3375-LVE. Эти малозаметные камеры отлично подходят для распознавания движущихся предметов, таких как машины или люди. Они имеют функцию дистанционного управления зумом и фокусировкой, что снижает затраты на установку системы, и встроенную систему двухсторонней передачи звука. Благодаря этой функции можно не только записывать звук, но и отпугнуть нарушителя при проникновении на территорию и предотвратить происшествие. Также теперь в России производятся фиксированные сетевые камеры AXIS P1435 LE, AXIS P1445 LE, AXIS P1447 LE.

«Россия для нас является одним из приоритетных рынков, где мы выстраиваем долгосрочные доверительные отношения, и наличие собственной линии производства на заводе Jabil для нас очень важно со стратегической точки зрения. Производство оборудования в Твери открывает для нас большие возможности для быстрого реагирования на изменения рынка и сокращает логистические издержки», — сказал Алексей Майоров, директор по продажам в России Axis Communications.

Денис Лысенкo, директор по развитию бизнеса Jabil в России, отметил: «Компания Axis Communications уже много лет является нашим партнером в России и Европе. Мы рады, что производственная линия Axis в России постоянно расширяется, и теперь на заводе Jabil в Твери осуществляется сборка новейших камер с инновационным чипом ARTPEC-7».

Собственная производственная линия Axis в России открылась в июне 2016 года, с тех пор было произведено несколько десятков тысяч единиц продукции. Камеры, произведенные на заводе в Твери, поставляются на российский рынок, а также в Белоруссию и Казахстан.