«АРМО-cистемы» представила IP-видеодомофоны 2N IP Style с поддержкой мобильного доступа

В линейке оборудования 2N для IP-систем контроля доступа и домофонии появился новый видеодомофон 2N IP Style, предназначенный для установки в жилых комплексах премиум-класса и в офисных зданиях. Новые 2N домофоны оснащены 10-дюймовым сенсорным дисплеем с мгновенным откликом, камерой высокой четкости и процессором AXIS ARTPEC-7, и поддерживают три типа технологии доступа, включая самую быструю технологию мобильного доступа WaveKey, основанную на Bluetooth. Корпус 2N IP Style защищен от непогоды и механических воздействий по классам IP65 и IK08, соответственно, а передняя панель из закаленного стекла рассчитана на длительное интенсивное пользование. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-cистемы».

В отличие от видеодомофонов 2N предыдущего поколения, новые премиум-модели поставляются со встроенной 5 МП камерой, которая поддерживает трансляцию видео с разрешением до 2560x1920 пикселей в формате 4:3 и 2560х1440 пикселей в формате 16:9, что соответствует стандарту QHD. Максимальное разрешение камеры доступно для RTSP-потока, а для получения изображения образцового качества при SIP-вызовах 2N домофоны выполняют передачу нескольких Full HD (1080p) потоков одновременно. Оптика камеры обеспечивает достаточно широкий обзор входной группы под углами 144°/126° по горизонтали/вертикали.

IP-видеодомофоны 2N IP Style

Повышение качества видеосвязи и общей производительности видеодомофона 2N IP Style обеспечивает процессор AXIS ARTPEC-7, который имеет достаточную вычислительную мощность для обработки видео высокого разрешения. На базе процессора AXIS в новинках удалось реализовать технологию расширения динамического диапазона (Forensic WDR), благодаря которой 2N домофоны формируют детализированное цветное изображение при переменной или недостаточной освещенности, а также при встречных засветках. В перспективе, домофон 2N IP Style с такой элементной базой можно будет задействовать и для высокоточного обнаружения движения.

Видеодомофоном 2N IP Style комфортно пользоваться даже в яркий солнечный день благодаря применению сенсорного дисплея с TFT IPS матрицей с разрешением 1280x800 пикселей. Текст и графика на экране отображаются очень четко, все отлично видно даже под прямыми солнечными лучами. Более того, «отзывчивый» сенсорный экран устройства мгновенно реагирует на прикосновения без задержек. Чтобы сделать 2N домофоны еще более удобными для пользователей, разработчики предусмотрели возможность выбора одного из двух различных способов отображения пользовательского интерфейса устройства, с учетом специфики его работы, например, в многоквартирном доме либо офисном здании.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

Три способа контроля доступа в 2N IP Style расширяют возможности аутентификации пользователей на входе. Во-первых, в домофоне реализована самая быстрая на сегодняшний день технология мобильного доступа WaveKey, которая позволяет открывать входную дверь с помощью смартфона менее чем за одну секунду. Наряду с мобильным доступом, 2N домофоны поддерживают бесконтактный доступ по RFID-картам, причем есть модификации устройства, работающие с защищенными картами HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE) и HID Prox, а для реализации классической схемы доступа предусмотрен вход по ПИН-коду.

Новые домофоны 2N IP Style доступны для заказа в компании «АРМО-cистемы».