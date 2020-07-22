«АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками

Компании «АРМО-Системы» и FF Group заключили партнерский договор. Согласно контракту, «АРМО-Системы» будет поставлять на российский рынок программные продукты и бизнес-решения этого бренда для построения на базе видеоаналитики и технологии машинного обучения систем мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками. Продукты FF Group используются для построения интеллектуальных систем в сфере контроля дорожного движения, реализации доступа на парковки, контроля транспорта в логистических центрах и при построении системы уровня «Безопасный город».

Основным серверным программным продуктом FF Group является платформа NumberOK, которая объединяет несколько Server-Based версий. Базовое приложение LITE позволяет распознавать номерные знаки, марки, модели, цвета и типы авто, и направление их движения, а ПО SMB, в дополнение к этому, реализует функции контроля проезда на территорию с ограниченным доступом, подсчета машин и фиксации времени нахождения транспорта на объекте. Когда требуется собирать метаданные с ANPR камер, оптимально подойдет приложение META от FF Group. Для организации системы уровня «Безопасный город» можно использовать ПО NumberOK Enterprise, которое способно выявлять факты проезда на красный свет, превышения скорости, движения по полосе общественного транспорта и другие нарушения ПДД.

Кастомизированные решения FF Group позволяют адаптировать продукты для контроля и управления трафиком под камеры видеонаблюдения различных брендов. Так, например, ПО TraFFic CaMMRa инсталлируется на камеры AXIS серий P13, P14, Q16 и Q17 с процессором ARTPEC-6, -7 без дополнительных интеграций, и служит для распознавания регистрационных знаков, марки, модели, класса (легковой, внедорожник, микроавтобус, автобус, грузовой), цвета, скорости и направления движения машин, а также подсчета транспортных средств. Достичь максимальной эффективности использования видеокамер Axis Communications с загруженным приложением TraFFic CaMMRa в системах видеонаблюдения под управлением ПО Milestone XProtect позволяет решение AXIS Optimizer.

В качестве «бортовой» видеоаналитики для камер Wisenet от Hanwha Techwin компания FF Group предлагает приложение NumberOK EDGE, которое позволяет преобразовать стандартные IP камеры видеонаблюдения в полноценные LPR продукты для мониторинга дорожного движения. Благодаря тому, что аналитика осуществляется на стороне IP камеры, нагрузка на серверное оборудование не повышается. При этом NumberOK от FF Group имеет точность выше 95% и позволяет контролировать трафик при скоростях транспортных средств до 160 км/ч. Пользователь может запрограммировать «черный» и «белый» списки, а также реакции камеры на распознанные номера, такие как открытие ворот/шлагбаума, отправка данных на видеорегистратор NVR и локальная запись до 1000 событий на встраиваемую карту памяти.