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Axis Perimeter Defender

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.10.2021 Axis Communications расширила портфель решений для видеонаблюдения на больших пространствах 2
20.09.2021 Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта 1
31.10.2017 Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Axis Perimeter Defender и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
Motorola Solutions 113 1
Avigilon 6 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Canon 1439 1
Sony 6739 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Defender 159 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 442 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 264 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 187 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 2
Axis Parking Violation Detection 2 1
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 1
Axis Edge Vault 5 1
Axis Zipstream 19 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Якушев Сергей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - Взрывозащищенное оборудование - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 68 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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