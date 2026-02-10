Разделы

Зыляев Николай


СОБЫТИЯ


10.02.2026 Выбор криптошлюза нужной производительности станет проще, если условия тестирования приближены к реальным 1
29.04.2013 Новые беспроводные решения Aruba Networks увеличат производительность мобильных приложений 1
23.06.2011 Транспорт настроен залатать ИТ-дыры и догнать Запад 1
30.05.2011 Конференция CNews «ИКТ на транспорте: задачи и решения» 1
24.05.2011 Конференция CNews: «ИКТ на транспорте: задачи и решения» 1
25.04.2011 Конференция CNews “ИКТ на транспорте: задачи и решения” 1
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 1
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
14.03.2006 Видеосвязь в России становится массовой 1
14.03.2006 Нужна ли видеосвязь бизнесу 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Зыляев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9241 6
Verint Systems 39 6
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 91 4
Lenovo Motorola 3531 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 3
Motorola Solutions 104 3
Accentis - Акцентис 4 2
SAP SE 5463 2
9110 2
Software AG 198 2
NVision Group - Энвижн Груп 686 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 2
1С-Рарус 941 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 2
Сервис Плюс 185 2
Cisco Systems - Tandberg 162 2
Software AG & IDS Scheer 207 2
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Cisco Systems 5235 1
Microsoft Corporation 25330 1
Meta Platforms - Facebook 4550 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Oracle Corporation 6902 1
HPE Aruba Networks 91 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1845 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Neoflex - Неофлекс 246 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
АТК Консультационная группа 53 1
Oracle Consulting 18 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Дальвагоноремонт - Дальневосточная вагоноремонтная компания 5 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 4
Волга-Днепр - авиакомпания 45 4
РЖД - Российские железные дороги 2019 3
Группа Союз Концерн 5 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 180 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Фаворит Моторс - Favorit Motors 1 1
НПК - Новая перевозочная компания 8 1
Командор ТД 11 1
Лента - Монетка - торговая сеть 61 1
Amway - Амвэй 15 1
Шанс ГК - ОхотАктив 12 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Квик-Техномир ТК 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3024 1
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
Adidas - Адидас 167 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 279 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Castorama - Касторама 31 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 120 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Цифроград 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3571 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5320 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 243 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1159 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32000 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8975 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 958 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17168 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5291 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7340 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5189 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 211 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2518 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 401 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
Cisco SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol 10 1
Luxsoft - ФИТ - FIT Gestori САУРП 22 1
Keysight Technologies - IXIA - BreakingPoint 5 1
IBM DB2 392 1
Apple AirPlay 122 1
Linux OS 11015 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 334 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
Apple iPhone 6 4861 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 1
Qlik Qlikview 118 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 1
Apple macOS Gatekeeper 35 1
Apple AirPrint 118 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Колганов Антон 6 4
Исаченко Алексей 6 4
Богомазов Дмитрий 14 4
Серова Елена 320 4
Куканов Александр 19 4
Амосов Максим 3 3
Кунин Егор 4 3
Хаустов Андрей 10 3
Мелихов Андрей 4 2
Драганов Валерий 3 2
Байкалов Олег 2 2
Макеенков Алексей 5 2
Снятков Алексей 4 2
Волынец Инна 2 2
Криушин Игорь 5 2
Munro Alisdair - Мунро Алисдар 4 2
Коптелов Андрей 119 2
Шарак Андрей 66 2
Заржецкий Александр 37 2
Тимченко Александр 15 2
Назаров Алексей 73 2
Хохлов Игорь 25 2
Викторов Алексей 10 2
Маликин Андрей 11 2
Хургес Михаил 13 2
Козырев Сергей 5 1
Васеленко Сергей 2 1
Аристов Сергей 2 1
Кацыв Петр 6 1
Степов Виктор 1 1
Беседин Иван 5 1
Лямов Николай 5 1
Сафин Ленар 1 1
Молдавер Владимир 1 1
Путин Владимир 3382 1
Богданов Кирилл 112 1
Годунов Николай 13 1
Кузнецов Андрей 97 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Попова Мария 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 9
Европа Восточная 3124 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46090 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14544 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53575 3
Норвегия - Королевство 1834 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18795 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18355 1
Европа 24680 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3258 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8224 1
Польша - Республика 2004 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4322 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 428 1
Азербайджан - Баку 135 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6286 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
СССР и США - Холодная война - Карибский кризис - Кубинский ракетный кризис 23 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1554 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 181 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5906 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
Fashion industry - Индустрия моды 323 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11445 5
Мобильные системы 117 1
The Times 74 1
РБК Daily 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 6
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Мировой рынок ВКС 5 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
