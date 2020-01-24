Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip

Минкомсвязи передало операторам связи предварительную версию списка социально значимых интернет-ресурсов. Сервисы поделены на четыре категории: госпорталы, почтовые сервисы, соцсети и другие значимые ресурсы. Плата за трафик при доступе к государственным сайтам будет отменена 1 марта 2020 г.

Список готов

Минкомсвязи России составило предварительный перечень интернет-сервисов и сайтов к которым россияне получат бесплатный доступ в рамках проекта «Доступный интернет». По информации «Известий», все внесены в него ресурсы разделены на четыре категории, среди которых – государственные информационные порталы, социальные сети, почтовые сервисы и другие социально значимые ресурсы.

По данным издания, список не является финальным и будет дорабатываться – с течением времени количество сайтов в его составе будет расти.

Актуальная редакция списка

В предварительный перечень государственных ресурсов, бесплатных для граждан России, вошли сайты министерств и органов государственной власти. Портал госуслуг тоже есть в списке, и плата за трафик при пользовании им тоже не будет взиматься.

Минкомсвязи включило сайт госуслуг в перечень социально значимых ресурсов

В категории «Соцсети» числятся: «Вконтакте», «Одноклассники», «Мир тесен», «Дневник», «Мой мир», «В кругу друзей» и «Фотострана». К почтовым сервисам Минкомсвязи относит порталы yandex.ru, mail.ru и km.ru.

К другим значимым информационным ресурсам относится пока лишь мессенджер Bip, принадлежащий турецкому сотовому оператору Turkcell Что касается популярных среди россиян сервисов обмена сообщениями (Telegram, WhatsApp, Viber и др.), то их в списке нет.

Как пишут «Известия», Минкосвязи передало данный перечень операторам сотовой связи из «Большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) еще 20 января 2020 г., и его получение подтвердили источники издания, приближенные к трем из этих компаний.

Министерство все отрицает

Минкомсвязи сообщило, что не передавало операторам список социально значимых ресурсов. Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, сам перечень пока не составлен, и на 24 января 2020 г. он находился в разработке.

Турецкий мессенджер Bip

«Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика. На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», – отметил источник ТАСС в Министерстве. При этом, по его словам, в течение 24 января 2020 г. состоится очередное обсуждение списка.

Проект «Доступный интернет»

Реализовать в России полностью бесплатный доступ к ряду социально значимых ресурсов предложил Президент России Владимир Путин во время обращения в Федеральному собранию 15 января 2020 г. Проект получил название «Доступный интернет».

Владимир Путин не уточнил, какие именно порталы входят в число социально значимых ресурсов. В то же время он отметил, что Россия – «одна из немногих стран в мире, где есть отечественные социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы и другие национальные ресурсы».

Реализация проекта

Под бесплатным доступом к ресурсам подразумевается отсутствие платы за трафик, что касается в первую очередь пользователей мобильного интернета с тарифными планами, предусматривающими ограничение на объем потребленного трафика. Плата за пользование некоторыми ресурсами, как сообщал CNews, будет полностью отменена 1 марта 2020 г.

Реализация проекта «Доступный интернет» будет проходить поэтапно. 1 марта 2020 г. полностью бесплатным станет доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти

Как рассказал CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков, решение об отмене взимания платы за трафик при пользовании этими ресурсами было принято в рамках совещания в Минкомсвязи, проведенного 21 января 2020 г. Оно подразумевает отсутствие тарификации трафика на небезлимитных тарифных планах, к тому же, на всех тарифах воспользоваться порталами госуслуг и российских органов власти можно будет при нулевом балансе.

По словам Новикова, операторам связи не будет предоставляться компенсация за бесплатный (для пользователей) доступ к означенным ресурсам. Он также добавил, что в Министерстве обсуждается вопрос предоставления бесплатного доступа к поисковым сайтам, социальным сетям, менеджерам и ряду других ресурсов. Для них, сказал Новиков, будет необходимо выработать механизм компенсаций операторам связи.