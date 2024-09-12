Компания N3Com представлила новые модульные Ethernet-коммутаторы для опорной корпоративной сети

Компания N3Com, российский бренд сетевого телекоммуникационного оборудования, анонсировала новую линейку модульных коммутаторов серии CMS9700 для использования в корпоративных сетях на уровне опорного сегмента и агрегации.

Коммутаторы CMS9700 позволяют организовать сетевую инфраструктуру с высокой отказоустойчивостью, имеют распределенную архитектуру, систему охлаждения F2B и предназначены для использования в качестве коммутаторов ядра и агрегации в крупных корпоративных сетях с подключением Wi-Fi 6 (точки доступа 6 поколения) или ЦОДах.

В линейку входит 2 модели: на 3 слота и на 8 слотов под модули расширения (до 16x100G на модуль). На данных коммутаторах поддерживаются модули PoE++(48x1G+4x10G SFP+) до 1500Вт PoE питания на модуль.

Устройства линейки обладают высокой функциональностью, отказоустойчивостью и отвечают строгим требованиям современных виртуализированных инфраструктур.

Благодаря высокой плотности портов 1/10/25/40/100G и модульной конструкции коммутаторы данной серии позволяют наращивать емкость сети и планировать развитие на несколько лет вперед, что существенно экономит капитальные затраты на построение сети.

Наличие линейки коммутаторов в портфолио позоволяет замещать существующие решения от иностранных производителей и одновременно увеличивать производительность сети.

Линейка интегрируется с коммутаторами доступа и агрегации серий ACS1700/2700 и позволяет построить полноценную многоуровневую сеть Ethernet под управлением системы мониторинга N3View от компании N3Com.