Производитель сетевого оборудования N3com объявил о выходе на российский рынок

N3com, производитель сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса, объявил о выходе на российский рынок.

Портфель решений компании N3com включает в себя системы спектрального уплотнения DWDM, маршрутизаторы для организации региональных сетей IP/MPLS, коммутаторы MPLS-TP для сетей технологической связи, оптическое оборудование для последней мили GPON и др.

Устройства ориентированы на операторов, крупных корпоративных клиентов, ЦОДы, государственных и муниципальных организаций.

Оборудование обеспечивает высокую надежность передачи данных с необходимым уровнем безопасности, минимальные задержки в работе сети и гарантированный SLA. Продукция N3com разрабатывается на компонентной базе и ПО, произведенными в России или дружественных странах.

Компания N3com развивает совершенно новую технологическую экосистему – по всем предлагаемым семействам ведется массированная разработка как аппаратных, так и программных решений, способных удовлетворить потребности рынка не только в краткосрочной перспективе, но и обеспечить дальнейший ее рост.

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Все производственные процессы сертифицированы по международной системе контроля качества ISO 9001. На всю продукцию N3com действует стандартная гарантия. В России у компании имеется собственная производственная база, склад готовой продукции, служба технической поддержки и центр обучения специалистов.

«Появление нового бренда на телекоммуникационном рынке стало ответом на значительные изменения в отрасли – уход глобальных брендов и повышенный интерес заказчиков к отечественной продукции. Параллельный импорт не покрывает все потребности ИТ-компаний на рынке. В таких условиях импортозамещение становится не дежурным словом, а жизненной необходимостью. Компания N3com ставит своей задачей обеспечение российского телекоммуникационного рынка высокотехнологичными решениями, не подверженными рискам настоящего времени: вся продукция N3com разрабатывается на компонентной базе материкового Китая, а программные продукты адаптируются силами российских специалистов. Мы живем в эпоху перемен, и именно сейчас мы предлагаем для наших клиентов новые возможности для решения их технологических задач с высочайшим качеством и меньшими затратами. Поэтому мы играем по новым правилам», – сказал менеджер по развитию бизнеса N3com Дмитрий Песляк.