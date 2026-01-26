Разделы

Телеком
|

N3Com получила сертификат российского ПО на операционную систему N3OS

Компания N3Com, разработчик и поставщик телекоммуникационного оборудования, сообщила о включении своего программного продукта в Единый реестр российского ПО Минцифры России.

Операционная система N3OS разработана компанией N3Com и зарегистрирована в реестре 15 декабря 2025 г. за номером 31241 по классу ПО для решения отраслевых задач в области информации и связи, а также как встроенная системная программа.

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности
Безопасность

N3OS – операционная система, предназначенная для использования на оборудовании N3Com. Наличие операционной системы в реестре подтверждает её соответствие требованиям импортозамещения и позволяет использовать решение в проектах для объектов критической информационной инфраструктуры.

«Наличие собственных программных продуктов, зарегистрированных в реестре Минцифры, является для N3Com стратегическим этапом развития. Мы последовательно выстраиваем полный технологический контур – от аппаратной платформы до операционной системы и средств управления. Это позволяет нашим заказчикам и партнёрам использовать сетевые решения без зависимости от внешних компонентов и выполнять требования регуляторов», – отметил Андрей Угорелов, заместитель генерального директора N3Com.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы

Приглашаем на конференцию CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Алексей Рундасов, Data Sapience: Ключевым фактором для рынка аналитических решений в ближайшие годы станет стоимость владения

Мошенники воруют у россиян деньги и персональные данные, заманивая «работающей версией» WhatsApp*

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще