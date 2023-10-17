N3COM представляет линейку управляемых коммутаторов L2+

N3COM анонсирует линейку коммутаторов N3-S5600 c вариативностью портов и высокой производительностью. Коммутаторы ориентированы на использование в корпоративных сетях на уровне доступа и агрегации. Об этом CNews сообщили представители N3COM.

Конструкция со сменными блоками питания и охлаждения, поддержка модуля расширения, расширенный функционал, наличие моделей с поддержкой PoE и клиентских портов SFP с резервированием по питанию, — все это позволяет использовать данные решения в различных применениях от корпоративных локальных сетей до ШПД агрегации в операторских сетях и ЦОДах.

Решения поддерживают множество опций настройки в области сетевой безопасности, режима управления доступом и резервирования, встроенной аппаратной поддержки IPv6.

Коммутаторы N3-S5600 работают под управлением ПО N3VIEW, функционала уровней Enterprise/ISP для построения современных сетей передачи данных.

N3COM представляет линейку управляемых коммутаторов L2+

Набор портов от 1GE до 40 GE, используемые в качестве up-link, обеспечивает высокоскоростное подключение к сети заказчика по оптике и отлаженную работу всех сервисов.

Коммутаторы серии N3-S5600 поддерживают стекирование до трех устройств через линейные порты на скоростях до 80 Гбит/c, что обеспечивает возможность расширения портовой емкости и резервирование подключения к серверной инфраструктуре или к вышестоящим сетям, позволяя интегрировать коммутаторы N3COM в крупные корпоративные сети.

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Решения компании N3COM совместимы с оборудованием других вендоров, которое уже установлено на сетях заказчиков.

Коммутаторы серии N3-S5600 доступны для заказа у дистрибьюторов и партнеров компании.

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Компания N3COM – российский бренд сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса. Продуктовые линейки компании представлены решениями IP MPLS, MPLS-TP, GPON, оптическими решения DWDM, SDH, а также системой сетевого мониторинга и управления N3VIEW. Основными клиентами N3COM являются операторы связи, крупные промышленные предприятия, корпоративные клиенты, ЦОДы, государственные и муниципальные службы. Продукция N3COM разрабатывается на компонентной базе и ПО, произведенными в России или дружественных странах.