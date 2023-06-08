N3com представила решение для организации высокоскоростных соединений «последней мили» GPON

N3com представила станционный терминал GPON OLT N3-6820 для организации высокоскоростных соединений и обеспечения услуг мультисервисного доступа с гарантированно высоким качеством.

Решение N3-6820 подходит для организации «последней мили» по оптике для корпоративных клиентов, муниципальных объектов (школ, госпиталей и др.) и жилых комплексов; построения инфраструктуры для систем видеонаблюдения, а также для подключения точек доступа Wi-Fi 5/6 и устройств IoT.

Компактное модульное решение N3-6820 с подключением на 32 XGS порта позволяет обеспечить соединение до 256 клиентских устройств на каждый порт, что дает возможность различных вариантов развертывания для бизнес-клиентов и домохозяйств, а также применения решений как для густонаселенных городских районов, так и для зоны покрытия с низкой плотностью в сельской местности и на большие расстояния.

Поддержка симметричного 10-гигабитного PON и combo-режимов дает возможность подключать на один порт как классических GPON-абонентов, так и высокоскоростных премиум-клиентов.

Имеющийся выбор абонентских устройств N3com для B2B- и B2C-клиентов дополняет решение GPON, которое оснащено функцией быстрого определения конфигурации сети, позволяющей осуществлять управление устройством непосредственно через систему управления N3com. Кроме того, сеть можно запускать с нуля с помощью технологии Zero-Touch, что снижает расходы на обслуживание и облегчает эксплуатацию сети.

«Данное решение актуально как для операторов связи, так и для корпоративного сектора, включая банки, госпитали, школы, административные здания и др. В связи с тем, что абоненты испытывают постоянную потребность в улучшении качества контента, операторам необходимо находить решения, которые будут сохранять их инвестиции и развивать свои сети в течение нескольких лет. Мы предлагаем компактное масштабируемое решение N3-6820, которое соответствует современным требованиям операторов с учетом роста абонентской емкости и трафика», – сказал Дмитрий Песляк, менеджер по развитию бизнеса, технический эксперт компании N3com.