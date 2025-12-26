Разделы

Сергей Журавель назначен директором направления «Телеком» компании VPG LaserONE

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), российский производитель лазерных решений, объявляет о назначении Сергея Журавеля на должность директора направления «Телеком». С более чем 20-летним опытом работы в отрасли, Сергей будет отвечать за разработку и реализацию стратегии продвижения продуктов и услуг на телеком-рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сергей Журавель окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «Инженер связи с подвижными объектами» (факультет радиотехника), а также получил образование по программе «Финансовый менеджмент» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Карьеру начал в 2005 г. в японском представительстве NEC в Москве (ЗАО «НЭК Инфокоммуникации», позднее АО «НЭК НЕВА Коммуникационные Системы»), где прошел путь от инженера до топ-менеджера, участвуя в развитии магистральных систем связи на базе оборудования РРЛ и ВОЛС в России и за рубежом. Затем Сергей возглавлял развитие бизнеса в N3COM, где руководил внедрением высокотехнологичных решений DCI-DWDM для рынка дата-центров и банковского сектора. В 2022 г. стал членом Международной Академии Связи. В декабре 2025 г. присоединился к команде VPG LaserONE.

«История не раз доказывала: времена перемен – это периоды возможностей. Уникальность компании VPG LaserONE заключается в том, что она не зависит от конъюнктуры. Мы выстраиваем процессы так, чтобы быть готовыми отвечать на самые сложные и экзотические запросы рынка. Потому что понимаем: решая нетривиальные задачи, мы не просто производим и поставляем необходимый продукт, но и даем импульс для роста заказчика, ускоряя его собственное развитие», — отметил Сергей Журавель.

«Назначение Сергея Журавеля на должность директора направления «Телеком» усилит VPG LaserONE. Его экспертиза, опыт и глубокое понимание отрасли позволит нам реализовывать еще больше амбициозных проектов, укрепляя лидерство компании на рынке телеком-оборудования», — отметил Сергей Размахаев, генеральный директор VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

