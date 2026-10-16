Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дубенский Вячеслав
СОБЫТИЯ
|16.10.2026
|Lamoda работает над международным «облаком судного дня» 1
|26.09.2022
|«T1 Cloud» стал партнером ITSumma 1
|15.08.2022
|T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества 1
|13.05.2022
|T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro 1
|08.04.2022
|T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком» 1
|31.03.2022
|Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером консалтинговой компании «Сферитеон» 1
|17.06.2010
|ИТ-инфраструктура может быть экономной 1
|26.05.2010
|Круглый стол CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Дубенский Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Налетов Александр 3 2
|Шевченко Владимир 154 2
|Аншина Марина 79 2
|Силаев Денис 3 2
|Кадощук Игорь 19 2
|Солдатов Алексей 104 1
|Салов Антон 38 1
|Воронин Алексей 19 1
|Гончаров Евгений 25 1
|Серова Елена 321 1
|Мухин Сергей 4 1
|Марков Роман 6 1
|Баранов Антон 10 1
|Минина Лариса 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11611 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 3
|Gartner - Гартнер 3676 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.