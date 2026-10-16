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Дубенский Вячеслав

СОБЫТИЯ


16.10.2026 Lamoda работает над международным «облаком судного дня» 1
26.09.2022 «T1 Cloud» стал партнером ITSumma 1
15.08.2022 T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества 1
13.05.2022 T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro 1
08.04.2022 T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком» 1
31.03.2022 Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером консалтинговой компании «Сферитеон» 1
17.06.2010 ИТ-инфраструктура может быть экономной 1
26.05.2010 Круглый стол CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Дубенский Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2627 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 3
Т1 Иннотех 214 3
Т1 Иннотех - Дататех 101 3
Veeam Software 345 2
Kingston Technology 220 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 2
ЮЛ-ком 2 1
Ростелеком 11067 1
Cisco Systems 5383 1
Microsoft Corporation 25887 1
9733 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 1
ОТР ГК - ОТР 2000 230 1
DataPro - ДатаПро 99 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 538 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 14 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 75 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
Нортгаз 8 1
Капитал Тур 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Альфа-Банк 1995 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
GFG - Lamoda - Купишуз 227 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк - Юнимилк Лоджистик 174 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18418 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24837 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7353 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13172 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12396 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18339 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1384 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 3
OpenStack 566 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34032 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9732 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1400 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6882 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3896 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3419 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26509 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 717 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 591 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4493 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3299 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3604 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2271 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13833 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 306 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4941 2
SAP хостинг 35 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1342 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10881 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1934 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2379 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7628 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6534 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8527 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7987 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3228 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3838 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5028 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 2
Google Postini 22 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1813 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
UCS R-Keeper 73 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Kingston Lower Power - KLP 1 1
Softline Softcloud 15 1
Налетов Александр 3 2
Шевченко Владимир 154 2
Аншина Марина 79 2
Силаев Денис 3 2
Кадощук Игорь 19 2
Солдатов Алексей 104 1
Салов Антон 38 1
Воронин Алексей 19 1
Гончаров Евгений 25 1
Серова Елена 321 1
Мухин Сергей 4 1
Марков Роман 6 1
Баранов Антон 10 1
Минина Лариса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14877 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 1
Казахстан - Республика 6136 1
Европа 25038 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8700 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 799 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 1
Россия - СЗФО - Псковская область 706 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 596 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 69 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2816 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6248 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7974 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2531 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27735 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5978 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4494 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12050 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6699 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3170 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9164 1
Экономический эффект 1414 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16395 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6853 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 814 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11611 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 3
Gartner - Гартнер 3676 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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