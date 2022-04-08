T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком»

Облачный провайдер T1 Cloud развивает партнерство с компанией «ЮЛ-ком», оказывающей услуги связи для операторов, государственных и коммерческих организаций. Теперь «ЮЛ-ком» является не только партнером T1 Cloud, оказывая услуги предоставления оптических волокон и каналов связи, но и клиентом. T1 Cloud предоставляет «ЮЛ-ком» услугу IaaS. Оператор использует площадку для размещения собственных данных на облачной платформе T1 Cloud. Об этом CNews сообщили представители Т1.

«“ЮЛ-ком” разместил в облаке T1 Cloud собственные ресурсы, что позволило нам расширить партнерство. Мы предлагаем нашим клиентам масштабировать и в случае необходимости развертывать дополнительные виртуальные машины, а также гарантируем доступность облачного сервиса на уровне до 99,95%. Взаимовыгодное сотрудничество с “ЮЛ-ком” позволяет нам подключать новых клиентов и предлагать им более качественный сервис, реализовывать самые разнообразные проекты, а также оперативно реагировать на поступающие с рынка запросы.», – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud.

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Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1. Сегодня заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции Межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.

Группа Т1 – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 8000 сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics, Группа Т1 входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Консалтинг», Т1 Cloud, «МультиКарта», «Иннотех» и «Дататех».

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Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

«ЮЛ-ком» – компания, основанная в 2001 г. Опираясь на многолетний опыт проектирования и строительства ВОЛС, «ЮЛ-ком» предлагает услуги связи, которые позволяют эффективно решать любые задачи клиентов.

На сегодняшний день ЮЛ-ком обладает собственной магистральной волоконно-оптической сетью, которая широко охватывает Москву и Московскую область, доходит до областей и областных центров, таких как Рязань, Владимир, Тверь, Калуга, Великие Луки и Псковская область, имеет трансграничные переходы в соседние страны. Собственная магистральная сеть позволяет оказывать услуги на высоком уровне для операторов связи, государственных компаний и коммерческих организаций.