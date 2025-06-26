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Softline Softcloud


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 ГК Softline и «Телеком биржа» объявляют о партнерстве в сфере облачных решений 1
26.04.2023 Благодаря изучению клиентского опыта Softline увеличил конверсию в договор с 11 до 30% 1
04.04.2011 Главный разработчик интернет-проектов Softline будет развивать «Профессионалы.ру» и читать лекции 1
28.03.2011 Softline инвестирует миллионы долларов в «облака» 1
01.10.2010 Экспертное мнение: бум SaaS будет, но позже 1
02.09.2010 Российские ИТ-специалисты начали оценивать преимущества SaaS 1
24.08.2010 Entensys запустила программу URL-фильтрации для интернет-провайдеров на основе GateWall DNS Filter 1
19.07.2010 Softline предлагает SaaS-решения в рамках нового направления Softline Cloud Services 1
17.06.2010 ИТ-инфраструктура может быть экономной 1
27.05.2010 Новая «облачная» услуга от Entensys доступна на портале Softloud 1
25.03.2010 Softline предложит SaaS-решения от Open-Xchange 1
24.03.2010 Портал DeskWork от Softline доступен в качестве SaaS-решения 2
02.02.2010 Softline запустила SaaS-платформу Softcloud 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Softline Softcloud и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3021 9
Microsoft Corporation 24901 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 352 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
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Hivext 11 1
Microsoft - LinkedIn 665 1
Runa Capital 158 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Профессионалы.ру 18 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 7
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1971 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7153 3
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Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 124 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 800 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1400 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
UCS R-Keeper 68 1
Мегаплан CRM 8 1
Softline - DeskWork 117 1
UserGate - Entensys URL Filtering 13 1
Kingston Lower Power - KLP 1 1
Google Postini 22 1
Салов Антон 38 5
Боровиков Игорь 132 2
Ильин Николай 24 2
Шубина Дарья 3 2
Курахтанов Олег 3 2
Куратханов Олег 1 1
Подкопаев Олег 30 1
Боровиков Сергей 31 1
Шевченко Владимир 148 1
Аншина Марина 78 1
Левченко Александр 13 1
Коробова Анна 25 1
Радаев Александр 44 1
Воронин Алексей 17 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Костров Дмитрий 32 1
Серова Елена 320 1
Курашев Дмитрий 55 1
Макаров Станислав 117 1
Смолянов Михаил 6 1
Кудрявцев Валентин 26 1
Вольфсон Борис 15 1
Силаев Денис 3 1
Кадощук Игорь 19 1
Мухин Сергей 4 1
Тягунов Олег 4 1
Лайер Дмитрий 6 1
Laguna Rafael - Лагуна Рафаэль 3 1
Ковальчук Денис 1 1
Исаев Дмитрий 47 1
Якимович Алексей 1 1
Дубенский Вячеслав 7 1
Налетов Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 3
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Европа 24416 2
Азия - Азиатский регион 5627 2
Нидерланды 3563 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 863 1
Туркмения - Туркменистан 438 1
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Европа Восточная 3110 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 173 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Кипр - Республика 571 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10250 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2405 2
Аренда 2504 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3249 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16801 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2002 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5061 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3010 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6496 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6043 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9162 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8269 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3576 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5762 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2950 1
Экономический эффект 1123 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6137 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1276 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2801 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2833 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1314 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1010 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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