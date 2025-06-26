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Softline Softcloud
УПОМИНАНИЯ
Softline Softcloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Салов Антон 38 5
|Боровиков Игорь 132 2
|Ильин Николай 24 2
|Шубина Дарья 3 2
|Курахтанов Олег 3 2
|Куратханов Олег 1 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Боровиков Сергей 31 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Аншина Марина 78 1
|Левченко Александр 13 1
|Коробова Анна 25 1
|Радаев Александр 44 1
|Воронин Алексей 17 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Костров Дмитрий 32 1
|Серова Елена 320 1
|Курашев Дмитрий 55 1
|Макаров Станислав 117 1
|Смолянов Михаил 6 1
|Кудрявцев Валентин 26 1
|Вольфсон Борис 15 1
|Силаев Денис 3 1
|Кадощук Игорь 19 1
|Мухин Сергей 4 1
|Тягунов Олег 4 1
|Лайер Дмитрий 6 1
|Laguna Rafael - Лагуна Рафаэль 3 1
|Ковальчук Денис 1 1
|Исаев Дмитрий 47 1
|Якимович Алексей 1 1
|Дубенский Вячеслав 7 1
|Налетов Александр 3 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1165 2
|ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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