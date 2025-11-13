Разделы

Облака
|

ГК Softline предоставила ИТ-компании облачную инфраструктуру в аренду и сервис резервного копирования данных

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, предоставила российской ИТ-компании вычислительные ресурсы в публичном облаке Softline по модели IaaS. Клиент арендует масштабируемую виртуальную инфраструктуру и облачный сервис резервного копирования. Это позволяет заказчику без капитальных затрат решать задачи, которые требуют от ИТ-инфраструктуры высокого уровня производительности, надежности и гибкости.

Заказчик занимается разработкой ПО. Аренда облачных ресурсов по модели IaaS позволяет компании обеспечить качественную работу ИТ-среды без больших вложений и оптимизировать ресурсы, чтобы сосредоточиться на бизнес-задачах. Заказчик хотел сменить облачного провайдера из-за неудовлетворительного качества услуг техподдержки. Сотрудники не отвечали по несколько дней, задержки становились все более длительными. В результате ожидать ответа от техподдержки приходилось до 10 дней.

Представитель компании-клиента позвонил по многоканальному номеру в Softline и быстро принял решение о выборе облачного провайдера, так как при первом касании сформировалось положительное впечатление. Сотрудник ГК Softline в ходе первого звонка подробно ответил на все вопросы о тарифах, спецификациях и оперативно предоставлял дополнительную информацию.

ИТ-компания получила демо-доступ к облачной платформе Softline и в ходе тестирования положительно оценила её. Сейчас в «Softline Облако» заказчик арендует облачные ресурсы по модели IaaS и использует сервис резервного копирования данных на базе решения BaaS vBackup. Резервное копирование инфраструктуры позволяет автоматически создавать копии файлов и хранить их в облаке, а при утере или уничтожении данных на персональных компьютерах или серверах — моментально их восстанавливать.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

В формате pay-as-you-go заказчик ежемесячно платит только за потребляемые мощности. Ежемесячная подписка продлевается автоматически. Используя биллинговую платформу Billogic (ГК Softline), заказчик может в личном кабинете расширять или сокращать существующие ресурсы. Также в личном кабинете можно подать заявку на получение дополнительных сервисов, которых не было в первоначальной спецификации.

«Наряду с уровнем SLA компании ценят «Softline Облако» за высокое качество технической поддержки. По оценкам клиентов из среднего и малого бизнеса, это одно из наших преимуществ. В ГК Softline работает живая служба поддержки, в которой быстро отвечают люди, а не боты. Хотя внедрение чат-ботов в отрасли становится стандартом, заказчики видят в этом проблему — становится сложнее пробиться с вопросом к человеку и решить задачу быстрее и проще», — отметила Полина Абаимова, BDM ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/