ГК Softline предоставила ИТ-компании облачную инфраструктуру в аренду и сервис резервного копирования данных

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, предоставила российской ИТ-компании вычислительные ресурсы в публичном облаке Softline по модели IaaS. Клиент арендует масштабируемую виртуальную инфраструктуру и облачный сервис резервного копирования. Это позволяет заказчику без капитальных затрат решать задачи, которые требуют от ИТ-инфраструктуры высокого уровня производительности, надежности и гибкости.

Заказчик занимается разработкой ПО. Аренда облачных ресурсов по модели IaaS позволяет компании обеспечить качественную работу ИТ-среды без больших вложений и оптимизировать ресурсы, чтобы сосредоточиться на бизнес-задачах. Заказчик хотел сменить облачного провайдера из-за неудовлетворительного качества услуг техподдержки. Сотрудники не отвечали по несколько дней, задержки становились все более длительными. В результате ожидать ответа от техподдержки приходилось до 10 дней.

Представитель компании-клиента позвонил по многоканальному номеру в Softline и быстро принял решение о выборе облачного провайдера, так как при первом касании сформировалось положительное впечатление. Сотрудник ГК Softline в ходе первого звонка подробно ответил на все вопросы о тарифах, спецификациях и оперативно предоставлял дополнительную информацию.

ИТ-компания получила демо-доступ к облачной платформе Softline и в ходе тестирования положительно оценила её. Сейчас в «Softline Облако» заказчик арендует облачные ресурсы по модели IaaS и использует сервис резервного копирования данных на базе решения BaaS vBackup. Резервное копирование инфраструктуры позволяет автоматически создавать копии файлов и хранить их в облаке, а при утере или уничтожении данных на персональных компьютерах или серверах — моментально их восстанавливать.

В формате pay-as-you-go заказчик ежемесячно платит только за потребляемые мощности. Ежемесячная подписка продлевается автоматически. Используя биллинговую платформу Billogic (ГК Softline), заказчик может в личном кабинете расширять или сокращать существующие ресурсы. Также в личном кабинете можно подать заявку на получение дополнительных сервисов, которых не было в первоначальной спецификации.

«Наряду с уровнем SLA компании ценят «Softline Облако» за высокое качество технической поддержки. По оценкам клиентов из среднего и малого бизнеса, это одно из наших преимуществ. В ГК Softline работает живая служба поддержки, в которой быстро отвечают люди, а не боты. Хотя внедрение чат-ботов в отрасли становится стандартом, заказчики видят в этом проблему — становится сложнее пробиться с вопросом к человеку и решить задачу быстрее и проще», — отметила Полина Абаимова, BDM ГК Softline.