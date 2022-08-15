Разделы

Цифровизация
|

T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества

Облачный провайдер T1 Cloud и российский разработчик ИТ-решений группа компаний ОТР заключили соглашение о партнерстве в области разработки цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В рамках сотрудничества компании планируют разрабатывать совместные проекты, следуя национальной программе импортозамещения, а также используя свою многолетнюю экспертизу и дополняя компетенции друг друга.

«В партнерстве с T1 Cloud мы нацелены решать задачи цифровой трансформации заказчиков, поддерживая переход ИТ-инфраструктуры крупнейших организаций на отечественное программное обеспечение. Программные продукты ГК ОТР входят в единый реестр российского ПО и способны закрыть бизнес-потребности заказчиков без привнесения рисков, связанных с использованием западных программных платформ», – сказал Евгений Гончаров, директор департамента развития бизнеса ГК ОТР.

«Размещение продуктов в облаке повысит их доступность для клиентов. Используя облако и виртуальные мощности T1 Cloud, ГК ОТР сможет предлагать заказчикам различные варианты реализации проектов и задач любого уровня сложности. Развитие партнерской сети T1 Cloud позволяет расширять продуктовое видение, находить новые возможности на рынке и более комплексно подходить к решению сложных кейсов», – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud.

***

Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в группу «Т1». Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна техническая поддержка в режиме 24x7.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

Группа компаний ОТР – ИТ-разработчик и поставщик ИТ-решений для госсектора и бизнеса. Компания разрабатывает и поставляет ИТ-решения для госсектора и бизнеса. Среди ИТ-услуг, которые предоставляет системный интегратор, – импортозамещение, разработка информационных систем, проектирование и внедрение инженерной и ИТ-инфраструктуры, техническая поддержка и сопровождение, ИТ-аутсорсинг, решение проблем информационной безопасности, включая аттестацию объектов информатизации и поставки специальных технических средств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

Внедрение российских ОС в школы и вузы ускорилось в 6 раз

ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов

Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов

Власти выделили 400 млн руб. на ИИ для мониторинга посадок

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще