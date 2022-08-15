T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества

Облачный провайдер T1 Cloud и российский разработчик ИТ-решений группа компаний ОТР заключили соглашение о партнерстве в области разработки цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В рамках сотрудничества компании планируют разрабатывать совместные проекты, следуя национальной программе импортозамещения, а также используя свою многолетнюю экспертизу и дополняя компетенции друг друга.

«В партнерстве с T1 Cloud мы нацелены решать задачи цифровой трансформации заказчиков, поддерживая переход ИТ-инфраструктуры крупнейших организаций на отечественное программное обеспечение. Программные продукты ГК ОТР входят в единый реестр российского ПО и способны закрыть бизнес-потребности заказчиков без привнесения рисков, связанных с использованием западных программных платформ», – сказал Евгений Гончаров, директор департамента развития бизнеса ГК ОТР.

«Размещение продуктов в облаке повысит их доступность для клиентов. Используя облако и виртуальные мощности T1 Cloud, ГК ОТР сможет предлагать заказчикам различные варианты реализации проектов и задач любого уровня сложности. Развитие партнерской сети T1 Cloud позволяет расширять продуктовое видение, находить новые возможности на рынке и более комплексно подходить к решению сложных кейсов», – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud.

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Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в группу «Т1». Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна техническая поддержка в режиме 24x7.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

Группа компаний ОТР – ИТ-разработчик и поставщик ИТ-решений для госсектора и бизнеса. Компания разрабатывает и поставляет ИТ-решения для госсектора и бизнеса. Среди ИТ-услуг, которые предоставляет системный интегратор, – импортозамещение, разработка информационных систем, проектирование и внедрение инженерной и ИТ-инфраструктуры, техническая поддержка и сопровождение, ИТ-аутсорсинг, решение проблем информационной безопасности, включая аттестацию объектов информатизации и поставки специальных технических средств.