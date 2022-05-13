T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro

Облачный провайдер T1 Cloud расширяет партнерские отношения с DataPro, российским оператором сети центров обработки данных. Об этом CNews сообщили представители T1.

Основным направлением деятельности DataPro является проектирование, строительство и дальнейшая эксплуатация сети коммерческих центров обработки данных и предоставление на их базе широкого спектра услуг ИТ-аутсорсинга. Стратегия развития компании на ближайшие годы нацелена на расширение сети ЦОД и географии присутствия.

Компания DataPro является одним из ключевых партнеров T1 Cloud, что подтверждается многолетней историей взаимоотношений и более чем сотней проектов, реализованных на базе решений T1 Cloud. Облачная инфраструктура T1 Cloud базируется в основном на мощностях DataPro, постоянно расширяется за счет новых проектов, реализуемых как непосредственно T1 Cloud, так и за счет заказчиков, которых DataPro интегрирует в облако Т1.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы стать самым надежным партнером для наших клиентов на российском рынке дата-центров. Мы ценим долгосрочное взаимовыгодное партнерство и стремимся постоянно развивать наши компетенции совместно с T1 Cloud, тем самым укрепляя профессиональные взаимоотношения и увеличивая количество совместных проектов и решений», – сказал Алексей Солдатов, генеральный директор DataPro.

«Уже шесть лет подряд партнерство приносит взаимную выгоду и дополнительные возможности для обеих компаний. Совместные решения T1 Cloud и DataPro позволяют предлагать рынку самые востребованные решения по размещению оборудования в дата-центре и предоставлению виртуальных мощностей, подкрепленных набором дополнительных инструментов, позволяющих решить множество задач, стоящих перед заказчиками», – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud.

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Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в группу «Т1». Сегодня заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции Межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 8000 сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, группа «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции группы позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба.

Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

DataPro — российский оператор сети центров обработки данных мирового стандарта. Компания была основана в январе 2013 г. Уровень качества и надежности объектов компании подтверждается сертификатами Tier III Uptime Institute. Основным направлением деятельности компании является проектирование, строительство и дальнейшая эксплуатация сети коммерческих центров обработки данных и предоставление на их базе широкого спектра услуг ИТ-аутсорсинга.