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Сибирский Юрий
УПОМИНАНИЯ
Сибирский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Михеев Андрей 9 1
|Дмитриев Владислав 5 1
|Писемская Анна 1 1
|Лило Кирилл 2 1
|Григорьев Евгений 5 1
|Цуканов Александр 2 1
|Путин Владимир 3259 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Белова Ирина 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
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