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Все категории 178277
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Сибирский Юрий


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Резидент «Сколково» будет разрабатывать федеральные стандарты для Умного ИЖС 1
19.04.2024 «Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций 1
03.04.2024 «Сколково» расширяет присутствие в трех регионах России 1
14.06.2023 Великолукский технопарк «Электрополис» стал 25-м региональным оператором «Сколково» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сибирский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
Stereotech - Стереотек 47 1
С-Инновации 45 1
Композитная долина ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 3 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ovision - Овижн 47 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 239 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 119 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 955 2
Рапид Био 102 2
Гепатера - Hepatera 46 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 1
Электрополис Промышленный технопарк 2 1
Сталинград Технопарк 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
ЯКласс 68 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 346 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11983 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 224 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2274 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6634 1
Михеев Андрей 9 1
Дмитриев Владислав 5 1
Писемская Анна 1 1
Лило Кирилл 2 1
Григорьев Евгений 5 1
Цуканов Александр 2 1
Путин Владимир 3259 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Белова Ирина 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1294 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Беларусь - Белоруссия 5891 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1067 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 786 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1349 1
Россия - СЗФО - Псковская область 654 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19471 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16851 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 28 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3553 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 600 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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