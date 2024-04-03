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«Сколково» расширяет присутствие в трех регионах России

Новые региональные представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) появились в Калининградской и Тульской областях, а в Волгограде планируется запуск регионального оператора «Сколково» на базе строящегося Технопарка «Сталинград».

Подписано трехстороннее соглашение о создании регионального оператора «Сколково» на базе технопарка «Сталинград» в Волгоградской области. Подписантами со стороны правительства Волгоградской области, «Сколково» и технопарка «Сталинград» стали: заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская; вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин; генеральный директор технопарка «Сталинград» Алексей Цуканов.

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Статус регионального представителя «Сколково» на территории Калининградской области получил директор фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило, а региональным представителем на территории Тульской области стал генеральный директор управляющей компании ИНТЦ «Композитная долина» Евгений Григорьев. Со стороны «Сколково» в подписании участвовал директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

Региональное развитие является одним из ключевых приоритетов работы «Сколково». На сегодняшний день экосистема включает более 4 тыс. технологических компаний, которые ведут свою деятельность более чем в 74 субъектах Российской Федерации. На текущий момент в 26 регионах функционируют операторы, а на территории 8 субъектов – региональные представители.

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