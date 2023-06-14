Великолукский технопарк «Электрополис» стал 25-м региональным оператором «Сколково»

Этот статус позволит резидентам технопарка получить доступ к сервисам Фонда «Сколково»: содействие в привлечении инвестиций, менторские и акселерационные программы, поддержка в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково»: «Присвоение нового статуса технопарку “Электрополис” позволит создать условия для развития новых технологических компаний в регионе, повысит инновационную привлекательность региона, в том числе и с приграничными территориями Белоруссии, а сотрудничество с вузами региона позволит нарастить воронку стартапов из числа университетских проектов».

По словам председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, появление регоператора «Сколково» придаст новый импульс, прежде всего, развитию города Великие Луки, который называют промышленной столицей региона.

Ирина Белова, директор технопарка «Электрополис»: «Развитие инновационной деятельности — одно из ключевых направлений развития региона и Великих Лук, в частности. Глава нашей страны поставил задачу за короткое время совершить прорыв во всех сферах жизни. Технопарк “Электрополис” должен стать одной из точек роста, приближающих реализацию поручений Владимира Путина».

Все резиденты технопарка являются потенциальными соискателями статуса участника проекта «Сколково» и у них открываются возможности получить квалифицированную консультацию от управляющей команды Технопарка «Электрополис» для подготовки этой заявки. Таким образом, резидент технопарка сможет одновременно получать поддержку, как от технопарка, так и от Фонда при положительном прохождении экспертизы. Деятельность регионального оператора охватывает всю территорию Псковской области.

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.

Технопарк «Электрополис» – объект инновационной инфраструктуры Псковской области, относится к категории браунфилд., созданный 18 января 2017 г. на территории г. Великие Луки как площадка для организации условий для развития высокотехнологического бизнеса в регионе, а именно – предоставления льготного доступа субъектов МСП к административным и производственным площадям, формирования доступной экосистемы сервисов и созданием основ развития инновационных компаний в Псковской области. Технопарк «Электрополис» является частью новой системы разработки инноваций для электротехнической промышленности в Псковской области. Основной специализацией технопарка является сфера энергетического машиностроения и деятельность связана с развитием технологических компаний в области энергоэффективных технологий.