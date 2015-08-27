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Gen Digital NortonLifeLock Symantec Web Security

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2015 Сеть под другим углом: как архитектура «прозрачности» меняет ваш взгляд на привычные вещи 1
13.07.2011 Softline обеспечила комплексную антивирусную защиту корпоративной сети компании «ВестКолл» 1
13.04.2010 Web Security Monitoring: новый сервис по управлению безопасностью от Symantec 2
27.08.2009 Symantec Protection Suite теперь обеспечивает защиту от угроз Web 2.0 1
12.10.2007 Администрация Мурманской области закупает ПО 3
30.08.2007 «ДиалогНаука» пополнила портфель решениями Symantec и Trend Micro 2
09.10.2006 В продуктах Symantec обнаружена уязвимость 2
22.05.2006 Symantec предлагает веб-защиту для ISA Server 1
23.12.2005 В продуктах Symantec нашли критическую уязвимость 2
10.02.2005 ПО Symantec содержит лазейку для вирусов 1
28.03.2002 Symantec представила новый корпоративный файрвол WebSecurity 2.5 и программу удаленного контроля pcAnywhere 10.5 for Small Business 1
18.10.2000 Symantec объявила о выходе Norton SystemWorks 2001 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 11
Microsoft Corporation 25662 3
А-Реал Консалтинг 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5555 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
Softline - Софтлайн 3635 1
Рексофт - Reksoft 485 1
Sophos - SophosLabs 433 1
Trend Micro 649 1
ДиалогНаука 269 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Keysight Technologies - IXIA 17 1
WatchGuard Technologies 76 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5500 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7873 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14083 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7447 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 4
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 481 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4384 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6551 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16878 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2923 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1414 2
PRC Mobipocket - формат файла 35 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2031 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11425 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1252 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5054 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1025 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1422 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3202 1
Proxy-server - Прокси-сервер 339 1
Web 2.0 - Веб 2.0 400 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 158 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 491 1
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 214 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 190 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2259 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 729 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12636 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8066 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 354 1
Оцифровка - Digitization 5116 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2426 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15327 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27938 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1824 4
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 4
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Mail Security 17 4
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Client Security 9 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 41 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption 67 3
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 2
Linux OS 11380 2
Microsoft Windows 16756 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 2
Trend Micro ScanMail 17 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Acronis Universal Restore 15 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 245 1
NetApp Filer 2 1
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 1
Symantec - Delrina - WinFax 9 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec ISTR - Internet Security Threat Report 11 1
UPX - Ultimate Packer for eXecutables 43 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 289 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5590 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
Apple iPhone 6 4861 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 269 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Acronis True Image 97 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 77 1
Microsoft Windows NT 889 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
Kyocera SmartScan 9 1
van Leeuwenhoek Antoni - ван Левенгук Антони 5 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Сердюк Виктор 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 771 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3794 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1894 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1787 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3274 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2678 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2281 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2485 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1376 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 242 3
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