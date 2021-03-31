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Gen Digital NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection SEP Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.03.2021 Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform
24.10.2012 Symantec предлагает новое защитное решения для СМБ с возможностью управления из «облака»

иты рабочих станций и серверов, предназначенное специально для компаний малого и среднего бизнеса — Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013. Решение предлагает средства централ
28.05.2012 Новая версия Symantec Endpoint Protection сертифицирована ФСТЭК

ФСТЭК на решение для защиты рабочих станций и других устройств, подключенных к информационной сети, Symantec Endpoint Protection 12.1 по 4 уровню контроля недекларированных возможностей (НДВ) и
20.07.2011 «Томскпромстройбанк» модернизировал систему резервного копирования на базе SEP sesam
14.07.2011 Symantec выпустила решение Symantec Endpoint Protection 12

Компания Symantec объявила о выходе Symantec Endpoint Protection 12. Согласно результатам исследования компании Dennis Labs, реше
27.05.2011 Symantec Endpoint Protection для защиты конечных точек сертифицирован ФСТЭК

Корпорация Symantec объявила о получении сертификата ФСТЭК на Symantec Endpoint Protection — решение корпоративного класса для комплексной защиты конечных

25.05.2011 Symantec предлагает новые средства для борьбы с кибератаками в традиционных и виртуальных средах

нные для выявления и блокировки скоординированных, многоходовых атак на корпоративную систему. Так, Symantec Endpoint Protection 12 предложит организациям средства защиты, необходимые для эффек
01.03.2011 Symantec Endpoint Protection 12: поддержка виртуальных сред и «облачные» технологии защиты

Корпорация Symantec объявила о предстоящем выпуске новых версий Symantec Endpoint Protection и Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Эт
16.09.2009 Symantec выпустил комплексное решение для малого бизнеса

е использует сигнатуры, на основе технологий Whole Security; защиту от вирусов и программ-шпионов — Symantec Endpoint Protection Small Business Edition; резервное копирование и восстановление —
04.09.2009 Одна «лицензия» на всю защиту от Symantec

е использует сигнатуры, на основе технологий Whole Security; защита от вирусов и программ-шпионов — Symantec Endpoint Protection Small Business Edition; резервное копирование и восстановление —
26.05.2008 Новый Symantec Endpoint Protection поддерживает Windows Server 2008

Корпорация Symantec объявила в выходе обновленной версии Symantec Endpoint Protection. Полное наименование обновленной версии продукта — Symantec E
11.03.2008 Symantec Endpoint Encryption 6.0 шифрует и защищает данные

Корпорация Symantec анонсировала программный продукт Symantec Endpoint Encryption 6.0, предназначенный для обеспечения шифрования данных на жестки
05.10.2007 Symantec поможет в развертывании Endpoint Protection 11.0

овке, интеграции, эксплуатации и техническом обслуживании в их уникальных ИТ-инфраструктурах систем Symantec Endpoint Protection 11.0 и Symantec Network Access Control 11.0. Новые услуги, предл
23.12.2005 В продуктах Symantec нашли критическую уязвимость

4.x; Symantec AntiVirus for Network Attached Storage 4.x; Symantec AntiVirus for SMTP Gateways 3.x; Symantec AntiVirus Scan Engine 4.x; Symantec AntiVirus/Filtering for Domino 3.x; Symantec Bri
01.02.2002 Symantec выпустил Symantec AntiVirus 2.5 for Lotus Notes/Domino

Компания Symantec объявила о выходе антивирусного продукта для Lotus Notes и Domino. Symantec AntiVirus 2.5 for Lotus Notes/Domino был разработан в целях обеспечения администраторов полноценной максимально автоматизированной защитой, сообщает CPS. Вскоре администраторы смогут с

Публикаций - 68, упоминаний - 129

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 59
Microsoft Corporation 25720 15
Softline - Софтлайн 3695 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 834 5
ESET - ESET Software 1161 5
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ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 39 3
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Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 3
Leta Group - Лета Групп 281 2
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Samsung Electronics 11011 2
Broadcom - VMware 2598 2
Cisco Systems 5356 2
Apple Inc 13087 2
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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1422 2
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Emsisoft 11 1
Waterloo Maple - MapleSoft 3 1
Прикладная логистика НИЦ 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Газпром ПАО 1484 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 1
Airbnb 100 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Газпром трансгаз 157 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Utair - Атлант-Союз - авиакомпания 3 1
Чумак 1 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2400 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5590 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1207 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 392 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64458 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6611 12
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2465 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28094 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35879 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24220 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17999 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2435 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 8
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 945 8
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Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 780 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7132 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13536 4
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 482 4
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2825 3
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Microsoft Windows Server 2008 483 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
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Linux OS 11456 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 5
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Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 24 4
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 4
Veritas Symantec Altiris 60 4
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Microsoft Security Essentials - MSE 146 4
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 3
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Web Security 12 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Client Security 9 3
Veritas Server Foundation - Veritas Cluster - Veritas Cluster Volume Manager - Veritas Cluster Server - Veritas Cluster File System 23 3
Microsoft Office 4141 3
Microsoft Windows XP 2430 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 853 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1508 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 431 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Microsoft Office 2007 265 2
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 19 2
Intel Security McAfee VirusScan 53 2
Broadcom - VMware View 46 2
deSouza Francis - Де-Суза Френсис 11 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Левцов Вениамин 41 2
Никитский Олег 10 2
Ларин Владимир 11 2
Whitehouse Lauren - Уайтхаус Лорен 6 2
Починок Николай 12 2
Земков Сергей 159 1
Чачава Александр 124 1
Гвоздев Дмитрий 144 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
Таран Сергей 43 1
Вышлов Андрей 23 1
Калайда Игорь 13 1
Шаров Борис 73 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Якунин Александр 50 1
Сердюк Виктор 46 1
Тищенко Андрей 13 1
Пешков Алексей 4 1
Трифаленков Илья 17 1
Кондрашин Михаил 22 1
Лебедев Дмитрий 28 1
Степаненко Андрей 29 1
Головенко Олег 6 1
Грищенко Сергей 6 1
Щеголь Андрей 1 1
Еньков Евгений 2 1
Pingree Lawrence - Пингри Лоуренс 4 1
Малежин Олег 1 1
Хамитов Ильдар 1 1
Дубский Александр 1 1
Середа Ольга 1 1
Подаев Роман 3 1
Maiffret Marc - Майфрет Марк 3 1
Magee John - Маджи Джон 4 1
Verrini Giuseppe - Веррини Джузеппе 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165009 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54526 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47360 6
США - Калифорния 4815 4
США - Калифорния - Купертино 279 4
Казахстан - Республика 6010 3
Европа 24911 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19000 2
Япония 13770 2
Израиль 2849 2
Ближний Восток 3142 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 505 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 44 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4184 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 1
Южная Корея - Республика 7026 1
Азия - Азиатский регион 5895 1
Беларусь - Белоруссия 6260 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8509 1
Польша - Республика 2029 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Канада 5062 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 1
Германия - Федеративная Республика 13165 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Франция - Французская Республика 8145 1
Украина 7909 1
Испания - Королевство 3824 1
Грузия 1322 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1661 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12228 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57294 9
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1118 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4786 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53120 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27099 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 2
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 12 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5083 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1178 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 256 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11657 1
Английский язык 7008 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3826 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7433 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
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Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 103 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 242 2
WikiLeaks 120 2
AP - Associated Press 2007 1
Virus Bulletin 33 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Reddit 392 1
BleepingComputer - Издание 455 1
The Guardian - Британская газета 404 1
Gartner - Dataquest 353 4
AV-Comparatives 27 2
AV-Test Institute 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8565 1
Gartner - Гартнер 3652 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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