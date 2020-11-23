ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»
«Ростелеком» получил в свое распоряжение 50,1% «Лукойл-информа», ИТ-компании «Лукойла». В будущем он намерен выкупить оставшийся пакет акций, и итоговая сумма сделки может превысить 2 млрд руб.
Сделка завершена
Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерфакс», выполнили все условия сделки и закрыли ее, в результате чего «Ростелеком» теперь удерживает 50,1% «Лукойл-информа».
На момент публикации материала «Лукойл» и «Ростелеком» не раскрывали информацию о сумме, в которую они оценили «ИТ-дочку» российского нефтяного гиганта. Сама сделка была проведена через компанию «Башинформсвязь», дочернее предприятие самого «Ростелекома».
«Лукойл-информ» занимается оказанием различных услуг связи и осуществляет информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий «Лукойла» в 53 регионах России. По итогам 2019 г. выручка компании достигла 5,08 млрд руб., но этот год она завершила без чистой прибыли. Напротив, ее чистый убыток составил 190 млн руб.
Впервые о договоренности компаний о передаче контрольного пакета «Лукойл-информа» «Ростелекому» стало известно в середине ноября 2020 г. Согласно условиям сделки, «Лукойл» в течение пяти лет сохранит объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с «Лукойл-информ».
Какие цели преследует «Ростелеком»
Покупка «Лукойл-информа» нужна российскому телеком-гиганту для укрепления своего положения в сегменте корпоративных клиентов. После сделки компания также хочет запустить центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора.
В дополнение к этому в обозримом будущем «Ростелеком» реализует возможность дополнительных продаж широкой линейки своих цифровых сервисов группе компаний «Лукойл».
Между тем, «Ростелеком» не намерен ограничиваться имеющимися у него в распоряжении 50,1% «Лукойл-информа». Еще на этапе согласования сделки компании заключили опционы типа call и put в отношении оставшейся 49,9-процентной доли в предприятии.
За счет них «Ростелеком» сможет выкупить оставшиеся акции у «Лукойла». Итоговая цена сделки пока неизвестна и будет напрямую зависеть от результатов деятельности «Лукойл-информа», но она может превысить 2 млрд руб.
Без собственной ИТ-компании «Лукойл» не останется
В распоряжении «Лукойла» есть два крупных ИТ-подразделения. Помимо «Лукойл-информа», существующего с 2005 г., нефтяная корпорация владеет компанией «Лукойл-технологии».
«Лукойл-технологии» была основана в 2018 г., и в настоящее время она оказывает различные ИТ-услуги по интегрированным системам управления, информационной безопасности, VIP-сервисам и обслуживанию корпоративной ИТ-инфраструктуры. Компания стала главным ИТ-подразделением «Лукойла», что отразилось на финансовых показателях «Лукойл-информа» - если в 2019 г. ее выручка находилась на уровне 5,08 млрд руб., то годом ранее этот показатель был равен 17,4 млрд руб. О чистом убытке в 2018 г. даже и не вспоминали – чистая прибыль ИТ-предприятия составила по итогам 2018 г. 1,4 млрд руб.
Компанию «Лукойл-информ» стали готовить к продаже сразу после создания «Лукойл-технологий». В 2019 г. появилась информация о заинтересованности в ее приобретении со стороны провайдера «Эр-телеком» (бренд «Дом.ру»), но его основной бенефециар Андрей Кузяев, выходец из «Лукойла», опроверг ее.
«Государственный» оператор
Одним из основных акционеров «Ростелекома» на момент публикации материала являлись российские власти – государству принадлежало 38,2% в нем. В списке инвесторов также числятся ВЭБ.РФ, банк ВТБ и компания «Телеком инвестиции», также владеющая 43,91% в ВТБ.
За последние несколько лет «Ростелеком» совершил несколько крупных приобретений в ИТ-сегменте, наиболее масштабным из которых стала покупка Tele2 – одного их четырех крупнейших операторов связи в России. Как сообщал CNews, стороны договорились о поглощении в марте 2019 г., а все условия сделки были согласованы в середине ноября 2019 г. Для ее проведения, с учетом масштабов и участия государства, даже потребовалось одобрение Президента России Владимира Путина.
В конце октября 2020 г. «Ростелеком» приобрел у группы МТТ компанию «Синтерра Медиа», оказывающую услуги связи для медиа-компаний. Клиентами «Синтерра Медиа» являются крупные медиакомпании и телеканалы («Первый канал», ВГТРК, НТВ, Russia Today, «СТС Медиа», «Матч ТВ»), операторы платного ТВ («Триколор ТВ», «Орион-Экспресс», «НТВ Плюс» , МТС, «Вымпелком», «Мегафон»), международные медиасети (Eurovision, MX 1, Telstra, Globecast), региональные компании и радиостанции.
На приобретение оператор «Синтерры Медиа» «Ростелеком» потратил 1,5 млрд руб. Следует отметить, что сама компания создана при участии «Ростелекома» - она была основана в 1994 г. и изначально называлась «Телеком-центр». «Ростелеком» избавился от своей доли в компании лишь в 2005 г.