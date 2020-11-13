«Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда

«Ростелеком» договорился о покупке «Лукойл-информ» — оператора телекоммуникационных и ИТ-услуг нефтяной компании «Лукойл». Сумма сделки составит порядка 2 млрд руб.

«Ростелеком» покупает «Лукойл-информ»

«Ростелеком» сообщил о приобретении у нефтяной компании «Лукойл» ее дочернего предприятия «Лукойл-информ», оказывающего телекоммуникационные и ИТ-услуги для «Лукойла». На первом этапе «Лукойл» приобретает долю в 50,1% в «Лукойл-информ».

В отношении оставшихся 49,9% стороны заключили опционы типа call и put, которые позволяют «Ростелекому» приобрести данный пакет у «Лукойла», а «Лукойлу» — продать его «Ростелекому». Итоговая цена сделки будет зависеть от показателей работы «Лукойл-информ». Известно, что с учетом стоимости реализации опционной, сумма сделки составит не менее 2 млрд руб.

«Лукойл-информ» оказывает услуги связи и осуществляет информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий «Лукойла» в 53 регионах России, включая геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и сбыт. Соглашения с «Ростелекомом» предусматривают, что «Лукойл» в течение пяти лет сохранит объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с «Лукойл-информ».

«Ростелеком» обрастает активами

«Ростелекому» данная сделка позволит укрепить свои позиции в сегменте корпоративных клиентов, обеспечит создание центра компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора и предоставит возможность дополнительных продаж широкой линейки цифровых сервисов «Ростелекома» группе «Лукойл».

Чем «Лукойл-информ» отличается от «Лукойл-технологий»

«Лукойл-информ» был создан в 2005 г. При этом в 2018 г. «Лукойл» создал еще одно предприятия в данной сфере — «Лккойл-технологии». Данная компания сосредоточилась на ИТ-услугах по интегрированным системам управления, информационной безопасности, VIP-сервисам, обслуживанию корпоративной ИТ-инфраструктуры. Как писало издание Comnews, «Лукойл-технологии» сосредоточились на оказании критических ИТ-сервисов для «Лукойла», тогда как «Лукойл-информ» отправили в свободное плавание с перспективой его продажи.

После выделения «Лукойл-технологии» финансовые показатели «Лукойл-информ» ухудшились. По данным базы «Контур.фокус», в 2018 г. выручка компании составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб. В 2019 г. выручка сократилась более чем в три раза — до 5 млрд руб., а чистый убыток составил 190 млн руб.

Почему «Ростелекому» выгодна данная сделка

Аналитик J’Son&Partners Кирилл Кучеров считает логичной для «Ростелекома» покупку «Лукойл-информ», так как сделка позволит «Ростелеком» укрепить свои позиции в нефтяной отрасли. К тому же «Ростелеком» получит гарантии сохранения долгосрочных контрактов «Лукойла» с приобретенной компанией.

Кроме того, Кучеров отмечает, что покупка компании с годовой выручкой в 5 млрд руб. за суму в 2 млрд руб. является очень выгодной сделкой. «Тот факт, что «Лукойл-информ» убыточен, не должен смущать, так как находясь внутри «Лукойла», у компании не было задачи получать прибыли», — считает аналитик.

Кого еще покупал «Ростелеком»

Покупка «Лукойл-информ» — не единственное крупное приобретение, совершенное «Ростелекомом» за последнее время. Недавно «Ростелеком» приобрел у группы МТТ телекоммуникационного оператора «Синтерра-медиа», оказывающей услуги в области распространения медиаконтента. Сумма сделки составила 1,5 млрд руб.