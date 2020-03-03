Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд

Veeam Software, разработчик решений резервного копирования для управления данными в облаке, объявил о том, что фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению компании, о которой было объявлено 9 января 2020 г. Сумма сделки составила около $5 млрд. Veeam называет себя лидером рынка с годовым объемом продаж более $1 млрд и портфелем, превышающим 365 тыс. клиентов по всему миру. В продолжение инвестиций, сделанных фондом Insight Partners в компанию в начале 2019 г., сделка по приобретению будет способствовать ускорению роста Veeam на американском рынке.

«Фонд Insight — наш давний и надежный партнер. Они впервые инвестировали в Veeam в 2013 г., — сказал Билл Ларджент, генеральный директор Veeam. — Они хорошо известны умением поддерживать быстрорастущие международные компании и способствовать их успеху на американском рынке, используя свой бесценный опыт и ресурсы. У Veeam великолепные рыночные позиции, и Insight — это правильный партнер в том, чтобы перейти к следующему этапу развития Veeam – "Акту 2", связанному с технологиями гибридных облаков. И этот переход начинается прямо сейчас».

В дополнение к этому, для ускорения перехода на новый этап развития Veeam переносит штаб-квартиру компании из Швейцарии в США и усиливает свою управленческую команду. В рамках реализации сделки по приобретению компании произведены следующие назначения: Уильям Х. Ларджент назначен генеральным директором (CEO). Ранее он занимал должность исполнительного вице-президента (EVP) по операционной деятельности; Дэнни Аллан повышен до главного технического директора (CTO); Гил Вега, ранее занимавший посты управляющего директора и директора по информационной безопасности CME Group, а также заместителя директора по информации и информационной безопасности Министерства энергетики США и Службы иммиграционного и таможенного контроля США (Вашингтон, округ Колумбия), назначен директором по информационной безопасности (CISO); Ник Айерс из компании Ayers Neugebauer & Company, бывший руководитель аппарата вице-президента США и участник списка молодых лидеров Всемирного экономического форума, присоединяется в совете директоров Veeam к управляющим директорам Insight Partners Майку Триплетту, Райану Хинклу и Россу Девору.

«За последнее десятилетие Veeam стала абсолютным лидером в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Сегодня на долю EMEA приходится около 50% всего дохода компании, — отметил Дэнни Аллан, СTO Veeam. — Сделка с Insight и недавний новый релиз Veeam Availability Suite v10 — нового поколения решений для защиты данных — направлены на усиление лидерских позиций в США, где мы сможем реализовать возможности роста в сегменте корпоративных продуктов для управления данными в облаке».

«Будущее облачных вычислений — это гибридные решения, когда данные создаются, хранятся, управляются и реплицируются в различных платформах и средах, — сказал Кроуфорд Дель Прете, президент IDC. — Компания Veeam решает сложнейшие задачи, с которыми сталкиваются клиенты при управлении данными. Это знаковая сделка, благодаря которой Veeam получит дополнительные ресурсы, необходимые для обеспечения все более разнообразных и комплексных потребностей заказчиков».