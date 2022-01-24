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Red Hat OpenStack Platform

СОБЫТИЯ

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24.01.2022 IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли 1
31.07.2020 HPE представила 5G Lab для ускорения внедрения открытых мультивендорных 5G решений 1
21.02.2020 Red Hat представила платформу OpenStack Platform 16 5
08.11.2019 VMware анонсировала обновления своих продуктов 1
04.09.2019 Red Hat Forum Russia 2019 состоится 13 сентября в Москве 1
07.08.2019 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7.7 1
27.02.2019 Казахстан переходит на облачную связь 2
29.08.2018 Red Hat представила решение по миграции корпоративных инфраструктур виртуализации 1
18.07.2018 Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред 1
21.05.2018 Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2 1
06.03.2018 Red Hat обновила системы управления в гибридных облачных средах 1
09.11.2017 Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей 4
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 11
25.08.2017 Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0 1
10.07.2017 Red Hat представила новую версию Cloud Suite 2
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 11
20.04.2017 Новая версия Red Hat Virtualization предлагает платформу для цифровой трансформации предприятия 1
21.03.2017 IBM и Red Hat упростят переход на гибридные облачные среды OpenStack 2
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 11
01.11.2016 Red Hat и Ericsson будут совместо продвигать решения с открытым кодом для телекоммуникаций 3
21.09.2016 Алексей Шипов -

Российские «облака» прошли этап детских болезней

 2
01.09.2016 Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков» 6
29.08.2016 Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization 1
14.07.2016 Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами 1
11.04.2016 C.A. Mobile построила гибкую ИТ-инфраструктуру на основе облачного решения Red Hat и Dell 2
05.04.2016 Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph 1
28.10.2015 Citrix начинает сотрудничество с Red Hat в области интеграции новых продуктов для создания облачных сред OpenStack 2
10.08.2015 Red Hat выпустил Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 1
06.08.2015 Fujitsu Primeflex для Red Hat OpenStack упрощает создание частных и открытых облачных инфраструктур 1
13.06.2013 Red Hat выпустила два новых продукта на базе OpenStack 3
24.01.2013 Red Hat: публичные облака нужно строить на открытом ПО 1

Публикаций - 32, упоминаний - 84

Red Hat OpenStack Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 30
Cisco Systems 5372 7
Dell EMC 5179 6
Microsoft Corporation 25767 6
Intel Corporation 12807 5
IBM - International Business Machines Corp 9697 5
NetApp - Network Appliance 667 4
Broadcom - VMware 2609 4
Lenovo Group 2446 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Red Hat Consulting 9 3
Google LLC 12679 3
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 3
Открытые технологии 732 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1030 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Nvidia Corp 3996 2
Amazon Inc - Amazon.com 3273 2
Huawei 4668 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Fujitsu 2105 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 2
HPE - Juniper Networks 460 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
IBM Hybrid Cloud 4 1
IBM Cloud & Cognitive Software - IBM Cognitive Business Solutions - IBM Cognitive Value Consulting 6 1
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
Infoblox 9 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Affirmed Networks 4 1
Scalr 3 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
Cloudsoft Corporation 6 1
QCT - Quanta Cloud Technology 2 1
SAP SE 5598 1
Oracle Corporation 7070 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 3
Francisco Partners Management 20 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 494 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Bank of America - Банк Америки 270 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 23
OpenStack 560 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7191 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12880 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3324 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 12
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1978 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10662 10
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 10
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3200 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5194 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1397 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2072 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1373 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22917 4
Управляемость - Manageability 2267 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 364 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7681 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16192 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22448 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2563 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6474 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6663 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22547 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5769 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2040 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3186 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 483 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 571 24
Linux OS 11518 17
Red Hat Cloud Forms 22 12
Red Hat OpenShift 169 10
Red Hat Cloud Suite - Red Hat Cloud Infrastructure 13 9
Red Hat Ceph Storage 126 9
Red Hat Customer Portal 23 8
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 49 8
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 8
Microsoft Windows 16872 8
Red Hat Ansible 142 7
Open vSwitch - OpenVSwitch 19 6
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 6
Microsoft Azure 1526 6
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 4
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 34 3
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 10 3
Google Cloud Platform - GCP 382 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 3
Broadcom - VMware vSphere 614 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 2
Red Hat Insights 10 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 2
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 2
OpenStack Cinder 17 2
Red Hat OpenStack Platform - OpenStack Block Storage - Cinder 4 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 192 2
Broadcom - VMware Cloud on AWS 23 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 2
Broadcom - VMware Secure State 4 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Red Hat RPM - Package Manager 191 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
IBM Cloud Private 5 1
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 7
Cormier Paul - Пол Кормье 24 3
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 3
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 2
Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 2
Мейрманов Нурлан 2 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 1
Халяпин Сергей 96 1
Боковой Александр 3 1
Титов Юрий 1 1
Wolf Chris - Вульф Крис 2 1
Chvalkovska Jana - Чвалковска Яна 1 1
Thompson Brian - Томпсон Брайан 5 1
Chiras Stefanie - Чирас Стефани 3 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Шипов Алексей 3 1
Rosamilia Tom - Розамилья Том 6 1
Balakrishnan Radhesh - Балакришнан Радеш 1 1
Fernandes Joe - Фернандес Джо 2 1
Shatzkamer Kevin - Шацкеймер Кевин 2 1
Ahmad Armughan - Ахмад Армуган 3 1
Mower Harry - Моуэр Гарри 2 1
Johnston-Watt Duncan - Джонстон-Уатт Дункан 1 1
Scott Hunter - Скотт Хантер 3 1
Adam Zane - Адам Зейн 5 1
Bernreuther Harald - Бернройтер Харальд 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 2
Казахстан - Республика 6043 2
США - Калифорния 4827 2
Швеция - Стокгольм 410 1
США - Колорадо 385 1
Европа 24959 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 1
Южная Корея - Республика 7047 1
Япония 13801 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3781 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Китай - Тайвань 4242 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18125 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16032 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6162 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3027 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3581 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57614 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33701 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6666 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1841 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1287 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11300 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2023 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3473 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8480 1
Философия - Philosophy 530 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5706 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7794 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12298 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3798 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8062 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4988 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10327 1
Bloomberg 1624 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
Gartner - Гартнер 3658 2
Fortune Global 100 142 1
IDC - International Data Corporation 4974 1
Forrester Research 833 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
Red Hat Forum 1 1
VMworld 29 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
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