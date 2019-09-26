Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud

Dell Technologies представила обновленную платформы Dell Technologies Cloud для еще более эффективной работы как с традиционными приложениями, так и с облачными средами.

Последнее исследование аналитической компании ESG показало, что больше половины организаций, разрабатывающих стратегию перехода к гибридной облачной среде, самым важным считают четкую совместимость внедряемых решений с имеющейся локальной инфраструктурой. Платформа Dell Technologies Cloud, объединяет в себе мощь облачного ПО VMware и инфраструктуру Dell EMC. При этом облачная среда становится проще благодаря согласованности инфраструктуры и рабочих операций в частных облаках, публичных облаках и на периферии.

Джефф Кларк (Jeff Clarke), вице-президент Dell Technologies, отметил: «Клиенты говорят, что им нужна согласованность рабочих операций при использовании облачной инфраструктуры. Это необходимо для масштабирования и контроля рабочих нагрузок, которые связаны с обработкой больших объемов данных в гибридных облачных средах для локальных и периферийных ЦОД, а также публичных облачных систем. Платформа Dell Technologies Cloud обеспечивает согласованную работу в гибридном облаке, а теперь еще и предоставляет дополнительные варианты инфраструктуры, отвечающие специфическим требованиям. Теперь клиенты могут более эффективно наладить взаимодействие между своими разработчиками и эксплуатационными группами: в рамках единой платформы поддерживаются традиционные и облачные приложения, а также приложения Kubernetes, вне зависимости от их расположения».

Организации продолжают ускоренно разрабатывать облачные приложения, при этом по-прежнему работая с традиционными виртуализованными приложениями. Чтобы помочь им сохранить баланс, мы дополнили платформу Dell Technologies Cloud поддержкой автоматизированного развертывания VMware PKS на Dell EMC VxRail, а также встроенной поддержкой Kubernetes и контейнеров. Это позволит корпоративным клиентам быстрее внедрить гибкие и безопасные методы работы с использованием облака. С новыми функциями Dell Technologies Cloud у пользователей появится единая централизованная платформа для работы c традиционными и облачными нагрузками. Процессы разработки и эксплуатации упростятся благодаря поддержке управления полным жизненным циклом нескольких кластеров. Кроме того, улучшатся автоматизация и производительность и повысится уровень безопасности.

Решение Dell Technologies Cloud Validated Designs предлагает дополнительные варианты инфраструктуры для организаций, создающих гибридные облачные среды. В Validated Designs входят протестированная инфраструктура и руководство по развертыванию с использованием передовых вычислительных систем, систем хранения данных и сетевых решений Dell EMC, согласованных с платформой VMware Cloud Foundation. Теперь организации могут удовлетворить различные требования рабочих нагрузок, выполняя независимое масштабирование систем хранения данных и вычислительных систем с реализацией более эффективной поддержки приложений, интенсивно работающих с инфраструктурой. Новое решение Validated Designs включает в себя.

Dell Technologies Cloud Validated Designs для массивов хранения данных Dell EMC PowerMax и Dell EMC Unity. Массивы хранения данных Dell EMC с помощью платформы VMware Cloud Foundation были первыми сертифицированы для использования Fibre Channel в качестве основной системы хранения данных в различных областях рабочих нагрузок наряду с протоколом Network File System (NFS). Решение обеспечивает гибкость развертывания для рабочих нагрузок с особыми требованиями к внешним системам хранения данных, включая отдельную емкость хранения и наличие расширенных функций, таких как встроенная защита данных.

Dell Technologies Cloud Validated Designs для серверов Dell EMC PowerEdge MX. Благодаря функциональной совместимости решения с VMware Cloud Foundation, а также серверам PowerEdge MX и консоли OpenManage Enterprise — Modular Edition, администраторы смогут использовать ресурсы по максимуму. Это позволит клиентам динамически инициализировать системы хранения данных и при необходимости назначать рабочие нагрузки отдельным дискам.

Решение Flex on Demand позволяет развертывать платформу Dell Technologies Cloud и платить только за технологию, которой пользуется клиент. Новая разработка предоставляет такие возможности, как гибкая емкость хранения и изменение суммы платежей в зависимости от объема использования ресурса. Flex on Demand упрощает использование буферной емкости, а оплата взимается только за используемую емкость хранения, поэтому клиенты могут в локальной среде пользоваться гибкими возможностями, присущими публичным облачным средам, и не платить за всю доступную емкость. Такой подход позволяет организациям быстрее внедрять инновации и платить только за те технологические ресурсы, которые необходимы для поддержки новых проектов.

Кроме того, новое решение ProConsult Migration Services для Dell Technologies Cloud использует надежную, стабильно работающую платформу миграции, которая позволяет организациям быстро задействовать преимущества предложений, доступных в рамках Dell Technologies Cloud. Такой проверенный и надежный подход позволяет ускорить переход к облачной среде — благодаря ему клиенты могут сконцентрироваться на более приоритетных проектах.

Dell Technologies Cloud предлагает корпоративным клиентам различные варианты сред.

Платформы Dell Technologies Cloud. Сочетание решений VMware Cloud Foundation на гиперконвергентных системах Dell EMC VxRail обеспечивает самый удобный и быстрый переход к согласованной гибридной облачной среде, а также автоматизированное управление жизненным циклом.

Dell Technologies Cloud Validated Designs. Это решение, уже доступное в настоящее время, интегрирует VMware Cloud Foundation с серверами, массивами хранения данных и сетевыми решениями Dell EMC. Решение поставляется в виде протестированной инфраструктуры и руководства по развертыванию и предлагает широкий набор функций.

Решение Dell Technologies по модели «облачный ЦОД как услуга». Предлагается в виде решения VMware Cloud on Dell EMC, которое реализует полностью управляемую гибридную облачную службу для локальных ЦОД и систем, развернутых на периферии.

Партнерские облачные системы Dell Technologies Cloud. Возможности согласованной работы в облаке теперь доступны в публичных облачных системах — новое решение поддерживает VMware Cloud on AWS, Azure VMware, а также недавно анонсированный продукт VMware for Google Cloud Platform, IBM Cloud и более 4200 поставщиков VMware Cloud Provider Program по всему миру.

Платформы Dell Technologies Cloud с VMware PKS on Cloud Foundation на Dell EMC VxRail будут доступны по всему миру с сентября 2019 года.

Решения Dell Technologies Cloud Validated Designs уже сейчас доступны во всех регионах и поддерживают массивы хранения данных Dell EMC PowerMax и Dell EMC Unity XT, а также серверы Dell EMC PowerEdge MX.