Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Появление концепции гибридных облаков позволило компаниям воспользоваться преимуществами публичных и частных облаков, избегая присущих тем недостатков. Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет и, например, в США ей пользуются уже 84% организаций.

С появлением облаков перед многими компаниями встал выбор, что выбрать: публичное или частное облако? Публичное привлекало удобством использования облачных ресурсов по сервисной модели, частное облако гарантировало сохранение привычного уровня защищенности. Эти модели рассматривались как альтернативные, и ни у кого не возникало мысли совмещать несовместимое.

Однако требования корпоративных пользователей, желавших и масштабируемости систем, и «прозрачности» при работе с ними и не желавших разбираться с тем, где находятся данные или запущено приложение, привели к тому, что появились гибридные системы, дающие возможность одновременно работать и с облаками обоих типов, и с собственной корпоративной ИТ-инфраструктурой.

Гибридные облака — «три в одном». И даже больше, чем «три»

Сегодня использование гибридных облаков — главное направление развития корпоративных ИТ-систем. Они предоставляют пользователям единую виртуальную среду, объединяющую локальные и облачные сервисы (в том числе — разного типа и от разных провайдеров) и ресурсы и отвечающую требуемому (с точки зрения клиентов) уровню обслуживания и гибкости в управлении.

Архитектура гибридного облака

Источник: CNews Analytics

Переход на гибридные облака снял многие вопросы, являвшиеся предметом спора между поклонниками публичных и частных облаков. Благодаря использованию современных систем управления новая архитектура позволяет решить многие проблемы, связанные, например, с обеспечением безопасности данных. Это не только гарантирует их конфиденциальность, но и позволяет получить компромиссное решение, соответствующее требованиям регуляторов по хранению и обработке, например, персональных данных.





Гибридная облачная модель обеспечивает также отличную масштабируемость и эффективность, позволяет сократить операционные затраты. ИТ-службы компаний получают в распоряжение полный набор инструментов для запуска частного облака «из коробки», поддержки механизмов контейнеризации и оркестрации рабочей нагрузки, применения различных политик управления, совместимость с интернетом вещей, средства для аналитической оценки затрат в облаке и их оптимизации. Обеспечивается также и высокая гибкость в выборе модели развертывания как для собственных, так и для сторонних служб.

Рынок «гибридов»

То, что популярность гибридных систем растет, очевидно, однако их новизна пока еще не позволила сформировать четких критериев, по которым можно было бы судить о том, куда идет развитие этой архитектуры. Отдельные ее компоненты оцениваются аналитическими компаниями, но нет четкого представления о том, как из оценки рынков корпоративных ЦОДов, публичных и частных облаков получить оценку динамики рынка «гибридов».

В этой ситуации инициативу взял в свои руки вендор — компания Flexera. Она уже несколько лет проводит ежегодные опросы рынка с целью оценки динамики его развития. Последний был проведен в январе 2019 г., в нем приняли участие 786 технических специалистов — представителей американских компаний самых разных отраслей.

Как показали результаты опроса, сегодня 84% организаций используют и публичные, и частные облака, в том числе — и от разных операторов. Компании отказываются от зависимости от единственного облачного провайдера, выбирая услуги, исходя из их наилучшего качества, а также с учетом совместимости и доступности сервиса в условиях совместного пользования разных облачных предложений.

К началу 2019 г. доля крупных предприятий, которые уже перешли на гибридную облачную конфигурацию, уже выросла до 58%; годом раньше она составляла 51%. Высокая динамика очевидна, особенно на фоне компаний, которые продолжают придерживаться принципа работы только с публичными или частными облаками — там динамика практически отсутствует.

Динамика роста доли использования различных типов облаков в крупных компаниях США

Источник: Flexera, 2019

По оценкам Flexera, доля американских компаний, использующих облачные решения, уже достигла 94%. Публичные облака присутствуют в конфигурациях ИТ 91% компаний, частные облака — 72%. Как минимум, одно публичное и одно частное облако имеют 69% компаний.

В целом по рынку наблюдается определенный баланс в популярности использования публичных и частных облаков. Приоритет в выборе публичных облаков отдали 31% опрошенных компаний, 28% предпочитают частное облако, 17% — в равной степени применяют и частные, и публичные облачные решения.

В среднем, компании сейчас используют 3,4 облачных платформ (публичных и частных) плюс 1,5 облачных платформ находятся на стадии экспериментального использования. Можно предположить, что уже в недалеком будущем в среднем компании будут использовать около пяти облачных платформ.

При этом склонность к использованию сразу нескольких облачных платформ наблюдается даже у тех компаний, которые предпочитают работать только с частными или только с публичными облаками. Так, приверженцы только публичных облаков сейчас в среднем используют 2,0 платформы и еще 1,8 находятся в стадии тестирования. У приверженцев только частных облачных решений соответствующие цифры — 2,7 и 2,0.

Переход на облачные решения привел к существенному перераспределению ИТ-бюджетов компаний. По данным Flexera, около половины крупных американских предприятий тратят на оплату облачных услуг более $1,2 млн в год, а у 13% крупных предприятий ежегодные облачные расходы превышают $12 млн. Интересно, что ежегодные расходы на публичные облачные сервисы растут быстрей (24%), чем на «частные»(8%).

В секторе малого и среднего бизнеса облачные расходы пока ниже, хотя даже в этом сегменте расходы более $1,2 млн в год отмечаются у 11% компаний.

Готовность к использованию облаков в крупных и средних компаниях

Источник: Flexera, 2019

Как отмечает Flexera, рынок продолжает развиваться. Уже сейчас 33% вычислительной нагрузки крупных компаний приходится на публичное облако и 46% на частное; в секторе СМБ эти показатели составляют 43% и 35%, соответственно.

Рынок систем управления облаками

Если исследование Flexera позволяет получить качественную оценку рынка гибридных облаков, то аналитические компании ищут сейчас критерии, по которым можно было бы точно оценивать его динамику. Пока они не пришли к единому мнению.

Необходимо уточнить важную особенность, характерную для нынешнего этапа развития облачных вычислений. Еще полтора года назад в отрасли шли бурные дебаты о разделении рынка на два различных сегмента: мультиоблачные и гибридные облачные системы.

Первый подразумевал подключение однотипных облаков с целью выбора оптимальной конфигурации облачных решений различных поставщиков для удовлетворения требований по производительности и затратам. Второй — одновременное использование и публичных, и частных облаков с целью использования преимуществ тех и других.

Прогресс в средствах управления облаками снял накал дискуссий, теперь, при необходимости, можно использовать облака в любых комбинациях.

Так, в компании IDC придерживаются мнения, что для учета состояния рынка гибридных облаков следует учитывать все существующие системы управления облачными средами, не разделяя их на средства управления публичными облаками, частными облаками, средства оркестрации и настройки корпоративных систем для работы в облачных средах и т.д.

Лидеры рынка средств управления облаками

Доли рынка и объемы продаж ведущих вендоров ($млн), рост продаж за год

Источник: IDC, 2019

По данным IDC, темпы роста рынка средств управления облаками в 2018 г. оказались почти вдвое больше, чем в 2017-м (18%), Cisco Systems обошла BMC, а Splunk вытеснила HPE в категорию «Другие».

Gartner рассматривает рынок систем управления гибридными облачными средами более узко, но зато более специализированно. По мнению ее аналитиков, к этому сегменту рынка относятся программные платформы, которые дают компаниям возможность управлять своим облачным присутствием, вести мониторинг работы запущенных облачных приложений, осуществлять оркестрацию ресурсов, размещенных как внутри собственного ЦОДа, так и в публичных и частных облачных средах. Согласно оценкам Gartner, лидерами рынка систем управления гибридными облаками названы компании Flexera, Scalr, Embotics, Morpheus Data.

«Магический квадрант» Gartner по рынку систем управления гибридными облаками

Источник: Gartner, 2019

Аналитики Forrester в целом придерживаются тех же критериев в оценке рынка систем управления гибридными облаками, что и Gartner. Однако, с точки зрения оценки лидерства на рынке, эксперты Forrester имеют собственное мнение. Как и Gartner, Forrester отметили Flexera как бесспорного лидера рынка. Но рядом с ним они расположили также компанию Scalr (несмотря на то, что пока доля на рынке пока очень мала), VMware (отметив ее значимые рыночные позиции) и Embotics (наградив за большой опыт и полный набор предоставляемых инструментов).

Forrester Wave: лидеры рынка систем управления гибридными облаками*

*Размер на легенде кружка соответствует обороту компании

Источник: Forrester, 2018



Если оценивать ситуацию в целом, то можно отметить, что среди аналитиков нет единого мнения о том, кто лидирует на рынке управления гибридными системами, среди них называют как крупнейшие ИТ-компании, так и специализированные нишевые, что характерно для быстрорастущих молодых рынков, раздел которых еще не завершился.