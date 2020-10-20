Red Hat автоматизирует гибридные облака

Red Hat анонсировала прорыв в области комплексной ИТ-автоматизации предприятия за счет интеграции Red Hat Ansible Automation Platform и Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes. Стирая границы между традиционными и облачными инфраструктурами, эта интеграция поможет корпоративным заказчикам модернизировать свои приложения под новые ИТ-реалии, обеспечив единство процессов разработки и эксплуатации приложений на физических серверах, виртуальных машинах и в облачных кластерах.

Ansible Automation Platform и Red Hat OpenShift являются лидерами в своих классах решений по оценке исследовательской компании Forrester Wave и построены на основе проектов с открытым кодом Ansible и Kubernetes. Представленное в июле 2020 года решение Red Hat Advanced Cluster Management помогает предприятиям лучше управлять и масштабировать кластеры на основе OpenShift, ведущей Kubernetes-платформе корпоративного уровня. Объявленная сегодня интеграция Asible Automation Platform и Red Hat Advanced Cluster Management означает, что теперь эти решения могут работать в тесной связке и позволяют предприятиям задействовать уже имеющиеся технологии в условиях облачного будущего.

Сегодня модернизация приложений является одним из главных ИТ-приоритетов. По оценкам Gartner, «к 2022 году на рынке останутся/сохранят конкурентоспособность только 40% программных продуктов для управления контейнерами из тех, что имеются в 2019 году. Поэтому многие из принимаемых сегодня решений по таким продуктам придется пересматривать»3. Red Hat OpenShift предоставляет мощную и масштабируемую платформу для проведения цифровой трансформации. Однако, многие организации не могут взять и просто отказаться от существующих ИТ-систем в силу объема вложенных в них средств и важности завязанных на них рабочих нагрузок. Поэтому ИТ-специалисты часто вынуждены поддерживать раздельные стеки технологий и пространства рабочих процессов – каждый из которых со своими собственными инструментами и стратегиями, – что создает лишние сложности и трения.

Интеграция Ansible Automation Platform и Red Hat Advanced Cluster Management направлена на устранение этих болевых точек в корпоративных ИТ-системах путем сокращения количества используемых инструментов и числа «переключений» между традиционными и облачными средами. Red Hat Advanced Cluster Management (ACM) обеспечивает управление и мониторинг на уровне облачной среды. Когда же требуется спуститься на уровень приложений или традиционных ИТ-систем, ACM выступает как плоскость управления в кластере Red Hat OpenShift и активирует соответствующие функции Ansible Automation Platform, например, развертывание системных обновлений, балансировщиков нагрузки, серверных ресурсов и т. д. В результате заказчик получает единый набор рабочих процессов для управления комплексным гибридным облаком, и не должен выбирать между тем, что ему нужно здесь и сейчас, и тем, что понадобится в будущем.

В рамках интеграции двух выше указанными технологий Red Hat опирается на возможности Kubernetes-операторов для расширенной автоматизации в гибридном облаке. Операторы облегчат полномасштабный запуск приложений на кластерах OpenShift, где бы те ни находились, а с помощью Resource Operator for Red Hat Advanced Cluster Management возможен вызов Ansible Automation Platform для более эффективного выполнения задач за пределами кластера Kubernetes.

Джо Фицджеральд (Joe Fitzgerald), вице-президент Red Hat и руководитель подразделения Management, отметил: «Интегриров Red Hat OpenShift и Ansible Automation Platform, предприятия могут использовать Ansible для управления инфраструктурой и развертывания приложений. Ansible стал стандартом автоматизации де-факто, и Red Hat предлагает огромное количество готовых к использованию автоматизаций Ansible, которые предназначены для самых разных областей и отбираются, сертифицируются и поддерживаются самым тщательным образом».