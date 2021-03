VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года

VMware опубликовала результаты четвертого квартала, а также всего финансового 2021 года. Доход за четвертый квартал 2021 финансового года составил 3,3 миллиарда долларов, что на 7% больше по сравнению с четвертым кварталом за 2020 финансового года. Сумма выручки от продаж подписок, лицензий и решений SaaS за 2021 финансовый год выросла на 8% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2020 года и составила 1,7 млрд долларов.

Выручка от продажи подписок и решений SaaS составила 707 млн долларов, что на 27% выше по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль по стандарту GAAP за четвертый квартал 2021 года составила 791 млн долларов, или 1,87 доллара на разводненную акцию. За аналогичный период предыдущего года чистая прибыль по стандарту GAAP составила 321 млн долларов, или 0,76 долларов на разводненную акцию. Чистая прибыль не по стандарту GAAP за четвертый квартал 2021 года составила 936 млн долларов, или 2,21 доллара за разводненную акцию, что на 8% больше, чем в 2020 году, когда прибыль составила 868 млн долларов, или 2,05 доллара на разводненную акцию.

Операционная прибыль по стандарту GAAP за четвертый квартал 2021 года составила 1 млрд долларов, что на 303% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Операционная прибыль не по стандарту GAAP выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 финансовый год и составила 1,1 млрд долларов. Операционный денежный поток за четвертый квартал составил 1,3 млрд долларов. Свободный денежный поток за четвертый квартал 2021 финансового года составил 1,2 млрд долларов.

Оставшиеся обязательства к исполнению в четвертом квартале составили 11,3 млрд долларов и выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом. Сумма общей выручки и последовательных изменений доходов будущих периодов выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Доходы от продажи подписок, решений SaaS и лицензий совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Доход за 2021 финансовый год составил 11,8 млрд долларов, что на 9% больше по сравнению с 2020 финансовым годом. Сумма выручки от продаж подписок, лицензий и решений SaaS за 2021 финансовый год выросла на 11% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 финансовый год и составила 5,6 млрд долларов.

Выручка от продажи подписок и решений SaaS за 2021 финансовый год составила 2,6 млрд долларов, что на 38% выше по сравнению с прошлым 2020 финансовым годом. Чистая прибыль по стандарту GAAP за 2021 финансовый год составила 2,1 млрд долларов, или 4,86 доллара на разводненную акцию. За предыдущий финансовый год чистая прибыль по стандарту GAAP составила 6,4 млрд долларов, или 15,08 долларов на разводненную акцию. Чистая прибыль не по стандарту GAAP за 2021 финансовый год составила 3 млрд долларов, или 7,20 доллара на разводненную акцию, что на 15% больше, чем в 2020 финансовом году, когда прибыль составила 2,7 млрд долларов, или 6,24 доллара на разводненную акцию.

Операционная прибыль по стандарту GAAP за 2021 финансовый год составила 2,4 млрд долларов, что на 66% больше по сравнению с предыдущим финансовым годом. Операционная прибыль не по стандарту GAAP выросла на 16% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего финансового года и составила 3,8 млрд долларов.

Операционный денежный поток за 2021 финансовый год составил 4,4 млрд долларов. Свободный денежный поток за 2021 финансовый год составил 4,1 млрд долларов. Денежные средства составили 4,7 млрд долларов, а доходы будущих периодов — 10,3 млрд долларов по состоянию на 29 января 2021 года.

«Мы довольны нашими финансовыми показателями за четвертый квартал и всего финансового года. Эти результаты подтверждают, что наши заказчики продолжают выбирать технологии и решения VMware для развития своей технологической базы. VMware продолжит масштабировать направление подписок и решений SaaS, предоставляя заказчикам гибкость в выборе решений, а также расширяя портфель этих сервисов», — прокомментировал Зэйн Роу, финансовый директор и исполнительный вице-президент VMware.

VMware Workspace ONE Access получил статус FedRAMPR Moderate Authorization, что позволяет государственному сектору и другим регулируемым отраслям быстро внедрять решения SaaS для обеспечения более безопасных и экономичных облачных ИТ-инфраструктур.

VMware объявила о партнерстве с Dell Technologies и SK Telecom для разработки решения для периферийных вычислений с множественным доступом (MEC), которое объединит возможности частных сетей 5G и периферийных вычислений.

VMware представила план устойчивого развития до 2030 года — обязательство на ближайшие 10 лет по достижению решения 30 важных проблем, стоящих перед мировым сообществом. Обозначенные в плане цели сосредоточены на достижении основных результатов, связанных с деловой активностью компании: доверием, справедливостью и устойчивостью.

VMware получила признание за высокие экологические, социальные и управленческие показатели в области устойчивого развития (ESG). Компания включена в Индекс устойчивости Доу-Джонса 2020 года (DJSI), один из ведущих мировых индикаторов устойчивого развития компаний. VMware заняла 94-е место среди производителей ПО за свою политику в области корпоративной социальной ответственности. VMware была включена в список CDP Climate A List, в котором отмечены компании, сокращающие выбросы углерода и влияющие на риски изменения климата. VMware была отмечена рейтингом Carbon Clean 200, который классифицирует публичные компании на основании их доходов от экологически чистой энергии.

В ноябре Forrester признал VMware лидером в отчете Forrester Wave: Hybrid Cloud Management, Q4 2020. В декабре VMware снова стала лидером в магическом квадранте Gartner Magic Quadrant за программное обеспечение для гиперконвергентной инфраструктуры.

В январе VMware была названа лидером в трех отчетах IDC MarketScape, связанных с решениями для конечных пользователей: IDC MarketScape: Всемирная оценка производителей программного обеспечения для управления конечными устройствами (Worldwide Unified Endpoint Management Software 2021 Vendor Assessment), 2021 г. IDC MarketScape: Всемирная оценка производителей программного обеспечения для управления устройствами Apple (Worldwide Unified Endpoint Management Software for Apple Devices 2021 Vendor Assessment), 2021 г. IDC MarketScape: Всемирная оценка производителей программного обеспечения для управления защищенными конечными устройствами/ Оценка поставщика решения для развертывания Интернета вещей (Worldwide Unified Endpoint Management Software for Ruggedized/Internet of Things Deployment 2021 Vendor Assessment), 2021 г.