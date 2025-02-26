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Смелов Сергей



26.02.2025 Подтверждена совместимость системы управления ИТ-инфраструктурой CEDM и «Ред ОС» 1
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома» 1
19.05.2017 Программы-шифровальщики атакуют: как усилить оборону? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Смелов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1063 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 23 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
SAP SE 5287 1
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
SAP Consulting 36 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
ТЭП - Теплоэлектропроект 4 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6200 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 314 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4258 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6849 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4254 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2002 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1453 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 422 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 399 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1263 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7448 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4724 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 120 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2855 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2956 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 1
U.S. NVD - National Vulnerability Database 6 1
Microsoft Windows 15733 1
Apple iPhone 6 4862 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1076 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4517 1
Воробьев Валерий 9 1
Локшин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3127 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 1
Германия - Федеративная Республика 12709 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3501 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1627 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 891 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2429 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 1
Forbes - Форбс 833 1
Forrester Wave 45 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 1
SAP Quality Awards 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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