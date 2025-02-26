Подтверждена совместимость системы управления ИТ-инфраструктурой CEDM и «Ред ОС»

Российский разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты Crosstech Solutions Group подтвердил совместимость и корректность работы продукта Crosstech Endpoint Device Management с актуальными версиями системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Операционная система может использоваться в качестве основной для развертывания на ней серверной части CEDM, а также поддерживает установку агента управления. По результатам тестов оформлен двусторонний сертификат совместимости.

«Развивая продукт CEDM мы ориентируемся на требования заказчиков. В рамках законодательства государственные компании и крупные промышленные предприятия обязаны использовать отечественное программное обеспечение. Для того, чтобы наши заказчики могли выполнять требования Президента России по импортозамещению иностранного ПО, реализовать политики информационной безопасности и проводить централизованный мониторинг и управление рабочими станциями и серверами, имеющими доступ к корпоративным и иным критическим важным объектам, мы заключили партнерское соглашение с компанией «Ред софт» и подтвердили совместимость решения CEDM с операционной системой «Ред ОС», — сказал Сергей Смелов, директор по продукту CEDM компании Crosstech Solutions Group.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения.

CEDM — cистема централизованного мониторинга и управления рабочими станциями и серверами, имеющими доступ к корпоративным и иным критическим важным объектам. Особенностью решения является возможность управления парком устройств в распределенной гетерогенной ИТ-инфраструктуре. Решение внесено в Единый реестр российских программ под № 20702.