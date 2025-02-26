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Crosstech Endpoint Device Manager – российская разработка, предназначенная для централизованного мониторинга и управления обширным парком устройств, включающим десятки тысяч рабочих мест. Решение в области унифицированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить спектр устройств сотрудников, одновременно управляя жизненным циклом этих устройств.
СОБЫТИЯ
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|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
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|ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 1
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|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
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