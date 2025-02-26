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ИКС ИКС Безопасность ГардаТех Crosstech CEDM Crosstech Endpoint Device Manager

Crosstech Endpoint Device Manager – российская разработка, предназначенная для централизованного мониторинга и управления обширным парком устройств, включающим десятки тысяч рабочих мест. Решение в области унифицированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить спектр устройств сотрудников, одновременно управляя жизненным циклом этих устройств.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2025 Подтверждена совместимость системы управления ИТ-инфраструктурой CEDM и «Ред ОС» 2
07.10.2024 Система управления ИТ-инфраструктурой CEDM совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция» 3
26.03.2024 Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - ГардаТех Солюшнс Групп - Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 955 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 4
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EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 441 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2079 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 276 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3130 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 553 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2775 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 514 1
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2226 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 1
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Электронный документ - Electronic document 1580 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1599 1
DevOps - Development и Operations 1244 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 1
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ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Container Security - CTCS 2 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Jay Data 10 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 16 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3106 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5116 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3832 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21670 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3963 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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