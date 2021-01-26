Аналитика SAS для ритейла и CPG стала доступнее с облаком от Microsoft

Благодаря партнерству SAS и Microsoft приложение Predict & Plan Consumer Demand для эффективной цепи поставок теперь доступно в Microsoft Azure Marketplace.

Каждая компания, занимающаяся розничной торговлей или производством потребительских товаров, стремится повысить точность прогнозов и оптимизировать объем резервных запасов, оставаясь при этом удобной и открытой для клиента. Обладая глубокой экспертизой в ритейле, SAS много лет помогает решать эти задачи с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. А теперь SAS переносит эти возможности в облако, предлагая доступ к своей мощной аналитике для розничной торговли, построенной на платформе SAS Viya.

«Цифровая трансформация для ритейла предполагает более глубокое понимание покупателей и их потребностей, что в конечном счете нацелено на максимальное удовлетворение спроса и рост маржи. Понимая это, SAS делает аналитические технологии более доступными конечным пользователям, в частности, с помощью Microsoft Azure Marketplace. Эта возможность появилась благодаря нашему партнерству с Microsoft», – комментирует Валентина Ларина, руководитель бизнес-практики направления Retail&CPG, SAS EMEA.

SAS стабильно является лидером в области планирования и прогнозирования розничного спроса. Так, в отчете Forrester Wave: Retail Planning, Q1 2020 отмечается, что SAS доказала свою способность решать сложные проблемы ритейла, продемонстрировав превосходную архитектуру приложений, возможности оптимизации ассортимента и управления совокупным спросом. Также SAS имеет потенциал для улучшения сегментации клиентов и финансового планирования товаров. Кроме того, эксперты Forrester заметили, что SAS лучше всего подходит для брендов, которым нужен надежный крупный поставщик с масштабной экосистемой, имеющий при этом возможность расширять приложения планирования розничной торговли, используя проверенную платформу и не нарушая локальную инфраструктуру.