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Lenovo представила игровой ноутбук Legion Slim 7 на процессорах AMD Ryzen

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo представила 15-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7. В новой модели впервые используются мобильные процессоры более высокого уровня — AMD Ryzen 4000 серии H. В максимальной комплектации ноутбук оснащен производительной видеокартой Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q (до 80Вт) для трассировки лучей в реальном времени. Lenovo Legion Slim 7 — самый легкий игровой ноутбук в мире в подобной комплектации.

Устройство с мобильным процессором AMD Ryzen 9 4900H (в максимальной комплектации) доступно в цвете Slate Grey. Ноутбук оснащен встроенной кнопкой питания со сканером отпечатков пальцев, а также акустической системой Dolby Atmos с технологией Sound Radar и большими акустическими камерами для улучшения басов и обеспечения чистого звучания на любой громкости.

Lenovo Legion Slim 7 работает на операционной системе Windows 10 и имеет клавиатуру TrueStrike с белой подсветкой и свитчами с двухступенчатым куполом, которые обеспечивают более глубокий ход клавиш, чёткое нажатие и мягкое приземление. На выбор есть две матрицы – дисплей Dolby Vision VESA стандарта DisplayHDR 400 с разрешением 4K (3840 × 2160), IPS, яркостью 500 нит, частотой обновления 60 Гц и 100-процентной цветовой гаммой Adobe RGB, либо экран IPS 144Гц с яркостью 300 нит и 100% охватом sRGB.

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Ноутбук Lenovo Legion Slim 7 с корпусом из авиационного сплава алюминия очень легкий и компактный. Его толщина составляет 17,9 мм, а вес —1,86 кг. Система Lenovo Legion Coldfront 2.0 обеспечивает оптимальное охлаждение, что позволяет устройству выдерживать высокие нагрузки во время интенсивной работы или игр. Аккумулятор емкостью 71 Вт гарантирует до 9,6 часов автономной работы, а технология Rapid Charge Pro — ускоренную зарядку. Ноутбук оснащен Bluetooth 5.1, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe емкостью 2 ТБ и до 32 ГБ памяти DDR4 3200 МГц. Для более надежного подключения доступен модуль Killer Wi-Fi 6 AX1650, который снижает задержки во время игр и стримов, а также при создании контента. На материнской плате есть два разъёма для накопителей M.2 формата 2280, а конфигурация оперативной памяти идёт в виде впайки и слота SO-DIMM в комбинации либо 8+8Гб, либо 16+16Гб.

Продажи ожидаются с января 2021 года.

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