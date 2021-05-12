Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы

Lenovo анонсирует обновление портативных игровых ноутбуков на базе новейших технологий Intel и NVIDIA с операционной системой Windows 10 – линейка пополнилась 16-дюймовой флагманской моделью ноутбук Lenovo Legion 7i, новым производительным 16-дюймовым ноутбук Lenovo Legion 5i Pro и новыми 15-дюймовым и 17-дюймовым ноутбуками Lenovo Legion 5i с широкими возможностями настройки. Дополняющим штрихом к боевой станции увлеченного геймера, раскрывающим весь потенциал игрового процесса, станет игровой монитор Lenovo Legion Y25g-30 с матрицей IPS и высокой частотой обновления 360 Гц, объединяющий в себе целый набор новых технологий.

Ноутбуки Lenovo Legion оснащены новейшими высокопроизводительными мобильными процессорами Intel Core серии H 11-го поколения, благодаря чему подходят как для геймеров, так и для создателей контента. Слоты расширения этих ноутбуков поддерживают до 20 линий PCIe четвёртого поколения, что позволяет выделять больше ресурсов пропускной способности и памяти на взаимодействие с подключенными аппаратными компонентами (например, высокопроизводительными видеокартами, твердотельными накопителями и адаптерами Wi-Fi). Это одна из причин значительного повышения производительности при выполнении таких задач, как рендеринг графики, за счет ускорения загрузки с твердотельных накопителей во время интенсивных игровых сессий. Все модели Legion с экранами 15” и 16”, поставляющиеся в Россию на процессорах Intel Core серии H 11-го поколения оснащены накопителями SSD PCIe 4.0.

Все устройства в семействе игровых ПК Lenovo Legion протестированы для работы под управлением Windows 10, что позволяет полностью раскрыть потенциал оборудования. Эти ноутбуки способны удовлетворить любые требования режима многозадачности и обработки ресурсоемких рабочих нагрузок – они поддерживают частоты процессора до 5 ГГц в турбо-режиме для обеспечения максимальной производительности.





Представленные новые игровые ноутбуки на базе процессоров Intel с восемью ядрами и 16 потоками созданы для обеспечения максимальной эффективности и поддерживают технологию Thunderbolt 4, обеспечивающую более надежное подключение дисплеев, а также зарядку ноутбука и ускоренную по сравнению с USB-C передачу данных. Благодаря адаптерам Intel Killer Wi-Fi 63 все приложения, чувствительные к сетевым задержкам, получат максимальный приоритет.

Впервые в истории Lenovo Legion высокая производительность графических процессоров NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков, поддерживающих новейшие технологии трассировки лучей, раскрывает полный потенциал производительности благодаря подключению по шине PCIE 4.0 x16. Пользователи откроют для себя ранее недоступный ноутбукам уровень мощности благодаря максимальным теплопакетам видеокарт – до 165 Вт для GeForce RTX 3080 для ноутбуков, до 140 Вт для GeForce RTX 3070 для ноутбуков в моделях Legion 7i и Legion 5i Pro (до 130 Вт для модели Legion 5i), и до 130 Вт для GeForce RTX 3060 для ноутбуков. Кроме того, новые ноутбуки Lenovo Legion 5i Pro и Lenovo Legion 5i также поддерживают новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050Ti и RTX 3050, максимальная мощность графического процессора каждой из которых доходит до 95 Вт. С их помощью геймеры смогут в полной мере насладиться всеми возможностями игр класса AAA с использованием технологий DLSS и трассировки лучей.

Новые ноутбуки Lenovo Legion, созданные для полного погружения в игровой процесс, также предоставляют следующие функции. Улучшенная защита глаз от синего света в первом в мире 16-дюймовом дисплее игрового ноутбука стандарта QHD с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления до 165 Гц в сертифицированных TÜV ноутбуках Lenovo Legion 7i и Lenovo Legion 5i Pro.

Ускоренная регистрация нажатия клавиш и адаптированные под комфортный набор текста механизмы клавиш клавиатуры Lenovo Legion TrueStrike. Система охлаждения Lenovo Legion Coldfront 3.0, которая обеспечивает увеличение воздушного потока на 18% по сравнению с предыдущими поколениями и дополнительное снижение общей температуры системы для поддержки более длительных игровых сессий без троттлинга.

Система Lenovo Legion AI Engine на базе искусственного интеллекта для повышения частоты кадров и сокращения задержки в игре благодаря поддержке разгона за счет динамического распределения мощности между процессором и видеокартой в ресурсоемких играх, настроенных пользователем или автоматически обнаруженных системой.

Дополнительные функции премиум-класса, такие как выключатель веб-камеры для обеспечения конфиденциальности пользователя, поддержка до шесть портов USB, расширенного разнообразия портов ввода/вывода на обеих сторонах ноутбука, а также на его задней панели, и, в модели Legion 7i – подсветка иконок портов для упрощённого подключения.

В России новые ноутбуки Lenovo Legion на процессорах Intel Core 11-го поколения планируются на полке в июле 2021 года по рекомендованной цене от 100 тысяч рублей для 15-дюймовой модели с видеокартой NVIDIA GeForce 3050Ti RTX или 17-дюймовой модели с видеокартой NVIDIA GeForce 3050 RTX.

Новый игровой монитор Lenovo Legion Y25g-30 с самой высокой в мире частотой обновления 360 Гц специально создан для того, чтобы вывести киберспорт на новый уровень за счет значительного повышения качества изображения и скорости отклика. Благодаря поддержке технологий NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Reflex этот монитор предотвращает разрывы и размытие изображения, позволяя геймерам ощутить все преимущества минимальной задержки, что сделает игровой процесс более захватывающим и реалистичным.

Монитор Lenovo Legion Y25g-30 предоставляет пользователям широкие возможности настройки. 24,5-дюймовый дисплей поможет сохранять концентрацию, технология Eye Comfort – снизить нагрузку на глаза, а возможности регулировки высоты и углов наклона и поворота этого монитора позволят выбрать наиболее комфортное положение для затяжных компьютерных поединков. Высокопроизводительное программное обеспечение Lenovo Artery поможет геймерам быстро настроить дисплей в соответствии со своими предпочтениями с помощью удобного интерфейса, а внутриигровые инструменты Lenovo Artery, такие как точка прицеливания, таймер, счетчик частоты кадров, управление подсветкой и настройка горячих клавиш, предоставят им полный контроль над игрой и позволят сосредоточиться на победе.

Lenovo Legion Y25g-30 предотвращает появление полос и шлейфов изображения благодаря режиму с поддержкой времени отклика на уровне 1 миллисекунды. Этот монитор с матрицей IPS обеспечивает широкий угол обзора, точную цветопередачу и необходимое для победы покрытие цветового пространства sRGB 99%; яркость на уровне 400 нит и максимальная степень эффекта HDR позволяют сделать изображение на дисплее более реалистичным. Придайте стиля своей системе, настроив эффекты RGB-подсветки монитора, и наслаждайтесь чистым звуком без необходимости в подключении внешних устройств благодаря двум встроенным динамикам мощностью 3 Вт. А если вы предпочитаете использовать игровую гарнитуру для ее безопасного и удобного хранения монитор оснащен специальным интегрированным фиксатором.