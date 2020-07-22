Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen

Lenovo расширила портфель игровых ПК на базе Windows 10. Новые версии представленных игровых компьютеров Lenovo Legion будут оснащены мобильными и настольными процессорами AMD Ryzen: 17- и 15-дюймовый ноутбук Lenovo Legion 5, специальная версия Performance — ноутбук Lenovo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные ПК Lenovo Legion 5, IdeaCentre Gaming 5.

Мобильные процессоры AMD Ryzen серии 4000H улучшают производительность тонких и легких ноутбуов Lenovo Legion благодаря повышенной тактовой частоте. На них и игры, и приложения для работы и решения творческих задач будут работать намного быстрее чем на процессорах предыдущего поколения.

ПК Lenovo Legion строятся на архитектуре AMD «Zen 2» на основе техпроцесса 7 нм и оснащены новейшими мобильными процессорами Ryzen, предоставляющими сбалансированную производительность и более высокую скорость отклика1. Новые процессоры Ryzen серии 4000 вдвое более энергоэффективны, по сравнению с предыдущим поколением2. В сочетании с графическими процессорами NVIDIA GeForce игровые ноутбуки и настольные ПК Lenovo поддерживают последние разработки в области киберспорта и дарят незабываемый геймплей.





Благодаря новым конфигурациям игровых ПК Lenovo пользователи получат возможность выбора процессоров и видеокарт, которые позволят наслаждаться любимыми играми на максимальных настройках.

Ноутбук Lenovo Legion 5 обладает расширенными игровыми возможностями и лаконичным дизайном. Только лёгкий эффект «хамелеона» на логотипе на верхней крышке выдаёт в этом ноутбуке игровую модель. Legion 5 доступны в двух размерах и оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen 5 4600H или Ryzen 7 4800H в сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce включая RTX 2060 в максимальной комплектации.

Качество изображения гарантируют 15,6- и 17,3-дюймовые дисплеи Full HD (1920 x 1080) с широким углом обзора и частотой обновления 60 Гц или 144 Гц, причём последний - с поддержкой технологии Dolby Vision. Важно отметить, что и экраны 60 и 144Гц имеют цветовой охват 100% sRGB и яркость 300 нит, а также будут доступны 15-дюймовые версии с экранами 240 нит 100% sRGB с яркостью 500 нит. Специально для улучшенного позиционирования звука в Legion 5 установлена акустическая система Harman Kardon с сертификацией Dolby Atmos.

Lenovo Legion 5 располагает до 16 ГБ памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, твердотельным накопителем PCIe до 1 ТБ с возможностью установки второго накопителя, и системой охлаждения Lenovo Legion Coldfront 2.0. Ноутбук доступен в элегантном оттенке Phantom Black.

Lenovo Legion 5 обладает клавиатурой Lenovo Legion TrueStrike с белой подсветкой и глубоким ходом клавиш (до 1,5 мм). Несмотря на то, что клавиатура может похвастаться такими игровыми особенностями как отклик в 1мс и поддержку N-key rollover, она разрабатывалась с прицелом на удобство работы с текстом. Двухступенчатый купол и вырез в подложке обеспечивают чёткое и мягкое нажатие, а износостойкое грязеотталкивающее покрытие увеличивает срок службы клавиатуры.

Благодаря батареям на 80 Втч, новым энергоэффективным процессорам и технологии Nvidia Advanced Optimus, 15-дюймовая модель может проигрывать видео с половиной яркости экрана от батареи до десяти часов, а 17-дюймовая модель может работать автономно до 9 часов. Обе версии обладают возможностью быстрой зарядки до 50% за полчаса - Rapid Charge Pro.

Ноутбуки Legion 5 с процессорами AMD и видеокартами GeForce GTX уже в продаже от 65 тысяч рублей, а версии с видеокартами GeForce RTX появятся в России в начале сентября по рекомендуемой цене от 85 тысяч рублей.

Ноутбук Lenovo Legion 5P – это специальная пятнадцатидюймовая версия Legion 5 с индексом Performance, которая отличается как внешним видом, так и техническим оснащением. Сердцем системы так же являются мобильные процессоры AMD Ryzen 5 4600H или Ryzen 7 4800H и видеокарты NVIDIA GeForce включая RTX 2060, которые обеспечивает отличную игровую производительность. 15,6-дюймовый дисплей Full HD с широким углом обзора обладает яркостью до 300 нит, молниеносной частотой обновления в 144 Гц и временем отклика менее 5 мс, что уменьшает разрывы изображения на экране. Экраны Lenovo Legion 5P те же, что и Legion 5, но они калибруются на заводе до значений Delta E<2 и имеют валидацию Pantone с предустановленными цветовыми профилями.

Ноутбук Lenovo Legion 5P – специальная высокопроизводительная версия Legion 5, которая идеально подходит для киберспорта. Вся серия выполнена в цвете Iron Grey с логотипом «Y» и белой подсветкой. Усиленная система охлаждения с интегрированным термомодулем и помогает держать частоты процессора и видеокарты на максимуме без их перегрева. Для ручного переключения между режимами производительности пользователям доступна система Lenovo Q-Control 3.0, влияющая на вольтаж и лимиты мощности процессора и видеокарты.

Благодаря DDR4 памяти объемом до 32 ГБ с частотой 3200 МГц и твердотельному накопителю PCIe емкостью до 1 ТБ пользователи смогут долго не думать об апгрейде, хотя и то, и другое здесь можно самостоятельно улучшать. Динамики Harman Kardon оптимизируются с системой Dolby Atmos, воспроизводя качественный звук. Специальный редактор упрощает редактирование видео и настройку макросов, а клавиатура Lenovo Legion TrueStrike в этой версии поставляется с 4-зонной RGB-подсветкой.

Модель имеет толщину менее 2,4см и вес менее 2,5 кг. Благодаря батарее на 80 Втч игроки могут рассчитывать на просмотр фильмов на половине яркости экрана на протяжении до десяти часов. Используя компактный адаптер питания и функцию быстрой зарядки Rapid Charge Pro, можно зарядить аккумулятор с нуля до 50% всего за 30 минут.

Ноутбуки Legion 5P с процессорами AMD и видеокартами GeForce GTX и RTX появятся в России в начале сентября по рекомендуемой цене от 90 тысяч рублей.

Помимо улучшенной по сравнению с L340 Gaming системы охлаждения, новый 15,6-дюймовый ноутбук IdeaPad Gaming 3 оснащен процессорами AMD Ryzen 5 4600H или Ryzen 7 4800H и дисплеем стандарта Full HD с широким углом обзора и тонкой рамкой. На выбор есть два экрана – 60 или 120гц, - и две видеокарты - NVIDIA GeForce GTX 1650 или 1650 Ti на основе архитектуры NVIDIA Turing для высокого качества графики.

В ноутбуке установлены два динамика с поддержкой Dolby Audio, твердотельный накопитель PCIe емкостью до 1 ТБ с возможностью установки второго накопителя SSD или HDD, а также быстродействующая память DDR4 объемом до 32 ГБ с частотой 3200 МГц.

IdeaPad Gaming 3 обладает интеллектуальной системой охлаждения Lenovo Q-Control 3.0 и поддерживает до 7 часов автономной работы с возможностью быстрой зарядки Rapid Charge. IdeaPad Gaming 3 оснащен игровой клавиатурой с синей подсветкой и клавишами с 1,5-миллиметровым ходом. Он доступен в двух цветах: Chameleon Blue и Onyx Black. С помощью системы Lenovo Vantage можно контролировать и настраивать оборудование, игры и приложения в одном месте.

Ноутбуки Ideapad Gaming 3 с процессорами AMD и видеокартами GeForce GTX появятся в России в начале августа по рекомендуемой цене от 52 тысяч рублей.

Оснащенный новым 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 3950X для настольных ПК в максимальной комплектации Lenovo Legion 5 идеально подходит для игровых марафонов. Этот мощный настольный ПК укомплектован графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, который обеспечивает быструю смену кадров при разрешении более 4K10. Legion 5 сконструирован таким образом, что увеличивает производительность системы и при этом остается доступным по цене.

Устройство ориентировано на многозадачность, и готово к любым творческим проектам благодаря сверхбыстрому модулю Wi-Fi 6 и двум твердотельным накопителям PCIe емкостью до 1 ТБ, двум 3,5-дюймовым жестким дискам до 2 ТБ и памяти DDR4 объемом до 128 ГБ с частотой 3200 МГц.

ПК гарантирует охлаждение ключевых компонентов и тихую работу компьютера во время игрового процесса с помощью улучшенного теплоотвода центрального процессора на 150 Вт и больших вентиляторов, перемещающих холодный воздух по всему внутреннему пространству. Lenovo Q-Control позволяет переключаться между тремя режимами вращения вентиляторов. Опционально доступна версия с системой жидкостного охлаждения процессора мощностью до 200 Вт. Корпус оснащен светодиодной подсветкой и прозрачными боковыми панелями, благодаря чему геймеры могут подчеркнуть свой стиль.

Новый настольный ПК IdeaCentre Gaming 5 стал более изящным с яркой синей подсветкой в оттенке Chameleon Blue. Он оснащен процессором AMD Ryzen 7 3700X в максимальной комплектации, а также видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Вы сможете двигаться быстрее и прицеливаться точнее благодаря видеокарте GeForce RTX 2060, которая передает мельчайшие детали изображения и обеспечивает визуальную точность трассировки лучей в реальном времени.

Настольный ПК обладает улучшенной системой теплоотвода. Он не только охлаждает компоненты устройства, но и заглушает шум вентилятора при высоких игровых нагрузках. Поддержка системы Dolby Audio позволит пользователям ощутить только мощное звучание внутри игры. Переход от уровня любительского гейминга к профессиональному станет быстрее благодаря наличию до 32 ГБ памяти DDR4 и нескольких вариантов накопителя.