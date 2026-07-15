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DO-178 Software Consideration in Airborne Systems and Equipment Certification стандарт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.07.2026 В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
24.09.2018 Vulkan SC выбран NASA для кабины «тихого» сверхзвукового лайнера X-59 QueSST 1
18.09.2012 MathWorks выпустила релиз 2012b семейства продуктов Matlab и Simulink 2
05.05.2008 Операционные системы реального времени для авионики: обзор 3
30.04.2008 ИТМиВТ внедрил ОСРВ QNX в бортовую авиационную систему управления 2
17.12.2007 Новое ПО от IBM упростит разработку сложных систем 1
08.04.2005 Разработчики ПО для авиадвигателей используют Wind River 1
21.05.2003 Начаты поставки Lynx Certifiable Stack в РФ 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

DO-178 и организации, системы, технологии, персоны:

АВД Системс 2 2
Lynx Software Technologies - LynuxWorks 14 2
IBM - International Business Machines Corp 9687 2
РТСофт - RTSoft 100 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 2
WindRiver - Wind River Systems 40 2
MathWorks 12 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1825 1
SAP SE 5588 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3444 1
Microsoft Corporation 25728 1
Softline - Софтлайн 3700 1
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Lenovo Motorola 3560 1
OpenText - Micro Focus 121 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
Arduino Software 74 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
PandaBoard 5 1
Khronos Group 8 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
CoreAVI 2 1
Lockheed Martin 777 1
ЭГА НПП - Электронная гидроавтоматика 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5138 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2547 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13028 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5004 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9243 1
Оцифровка - Digitization 5162 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12150 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 348 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10265 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1716 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1682 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1008 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 460 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1293 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3349 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 1
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 740 1
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 72 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 232 1
Vulkan SC - Safety Critical 1 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 3
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 3
Lynx Software Technologies - LynxOS RTOS - Lynx Operating System 9 2
Linux OS 11468 2
MathWorks - Simulink 10 1
Intel x86 - архитектура процессора 2142 1
Microsoft Windows 16836 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1004 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5668 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 362 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 63 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 275 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
The Digital Box ADA 30 1
Microsoft Azure DevOps 30 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 69 1
C/C++ - Язык программирования 886 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 8 1
Microsoft Azure Digital Twins 4 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
ANSYS Mechanical 9 1
ANSYS Fluent 6 1
PTC ThingWorx 27 1
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 1
ANSYS Discovery 5 1
AMD Radeon E - Серия видеокарт 3 1
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 1
ANSYS LS-DYNA 2 1
ANSYS Minerva 2 1
ANSYS Electronics Desktop 2 1
ANSYS Maxwell 2 1
ANSYS optiSLang 4 1
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 5 1
ANSYS SPEOS 2 1
ANSYS HFSS 4 1
ANSYS Sherlock 1 1
ANSYS Digital Safety Manager 1 1
ANSYS Safety Analysis 1 1
ANSYS Cloud 1 1
Жегалин Денис 1 1
Клепиков Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
Земля - планета Солнечной системы 10842 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33537 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6147 3
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 3 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1154 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6685 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3955 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21496 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8185 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 1
Ergonomics - Эргономика 1744 1
Число Маха - скорость 61 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6017 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11245 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Dedicated System 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1721 1
РАН - Российская академия наук 2118 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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