ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX

BlackBerry Limited и ANSYS объявили о поддержке BlackBerry QNX, операционной системы реального времени (Real Time Operating System, RTOS), для подключенных и автономных транспортных средств. Сотрудничество позволит автопроизводителям повысить безопасность и надёжность, снизить затраты на разработку и сократить время вывода на рынок автомобилей и автономных систем следующего поколения.

BlackBerry QNX и ANSYS дают возможность производителям оборудования минимизировать риски, комбинируя среду разработки встроенного ПО ANSYS SCADE с операционной системой QNX Neutrino. Они обе сертифицированы по стандарту ISO 26262 ASIL D – самому строгому стандарту безопасности в автомобильной отрасли и высочайшему уровню сертификации.

По мере того, как транспортные средства следующего поколения становятся все более подключенными, автоматизированными и автономными, они также приобретают большую сложность и уязвимость к кибератакам. В дополнение к проектным и инженерным задачам, предприятия сталкиваются с беспрецедентным уровнем сертификации безопасности. Производители оборудования должны сочетать возможности подключения, соответствие требованиям AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) и универсальность с надёжностью и безопасностью.

«Электронная автомобильная архитектура быстро развивается от той, которая была под аппаратным управлением, к программно-определяемой, и, благодаря нашему ПО, встроенному в более чем 150 млн транспортных средств, BlackBerry QNX идеально соответствует этой эволюции, – сказал Грант Курвилль (Grant Courville), вице-президент по продуктам и стратегии BlackBerry QNX. – За счет работы с ANSYS мы можем существенно расширить нашу поддержку крупнейших производителей оборудования и брендов Tier 1 в автомобильной отрасли, а также поддержать их на протяжении всех этапов проектирования – от разработки функциональных способов применения до интеграции на объекте».

«Мы стремимся к открытой экосистеме, которая поддерживает клиентов по всему миру с помощью лучших в своем классе технологий, решений и совместной работы, – отметил Эрик Бантиньи (Eric Bantegnie), вице-президент и генеральный менеджер направления Systems Business Unit в ANSYS. – Интегрируя свою ведущую среду разработки встроенного ПО для критически важных приложений с проверенной RTOS QNX Blackberry, ANSYS остается лидером в отрасли. Этот технический альянс является важным этапом для всех решений ANSYS Autonomy, которые охватывают разработку встроенного ПО, проектирование систем, анализ угроз кибербезопасности и функциональной безопасности, автономные системы, физическое моделирование и моделирование вождения, а также проверку встроенного ПО на основе искусственного интеллекта».