Голубева Татьяна


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 «Лаборатория Касперского» получила сертификат ISO 26262 на процесс разработки ПО для автомобильной индустрии 1
30.03.2010 В НКС назначены два новых заместителя генерального директора 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Голубева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Мостелеком 75 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9062 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70938 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21598 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9542 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4034 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1305 1
Брагин Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 153462 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5949 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31187 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385660, в очереди разбора - 730058.
Создано именных указателей - 183558.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

