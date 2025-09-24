Разделы

«Лаборатория Касперского» получила сертификат ISO 26262 на процесс разработки ПО для автомобильной индустрии

«Лаборатория Касперского» объявила о том, что первой в России получила сертификат соответствия ISO 26262 на процесс разработки ПО для автомобильной индустрии. Это подтверждает не только компетенции организации в области информзащиты, но и высокий уровень зрелости подходов к функциональной безопасности.

Сертификат позволяет компании разрабатывать решения не только для автопрома (например, Kaspersky Automotive Secure Gateway). Он будет полезен и в проектах в сферах транспорта и промышленности, где также актуальны требования к функциональной безопасности. Теперь «Лаборатория Касперского» может официально предлагать заказчикам программные продукты, соответствующие требованиям ASIL B, что открывает новые возможности сотрудничества с автопроизводителями и интеграторами.

«Получение сертификата ISO 26262 — важный этап для нас. Мы стали первой в России компанией-разработчиком программного обеспечения для автопрома, подтвердившей соответствие международным требованиям функциональной безопасности. Для наших партнёров это означает, что наши решения обеспечивают не только киберзащиту, но и безопасность жизни и здоровья людей. Подтвердив зрелость своих процессов разработки, мы открыли себе путь к новым проектам в автомобильной индустрии и смежных областях», — сказала Татьяна Голубева, ведущий аналитик по информационной безопасности отдела разработки автомобильных решений на базе KasperskyOS.

