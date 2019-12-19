Nvidia представила DRIVE AGX Orin

Nvidia представила Nvidia DRIVE AGX Orin, программно-определяемую платформу для автономного транспорта и роботов.

Платформа основана на новой системе-на-чипе (SoC) Orin, которая состоит из 17 млрд. транзисторов и является результатом миллиардных инвестиций за четырехлетний период. В основе SoC Orin лежит графическая архитектура Nvidia нового поколения и ядра CPU Arm Hercules, а также новые ускорители глубокого обучения и компьютерного зрения, которые суммарно обеспечивают 200 трлн операций в секунду—почти в 7 раз больше, чем SoC предыдущего поколения Nvidia Xavier.

SoC Orin предназначена для работы с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, которые работают одновременно в автономном транспорте и роботах, и отвечает требованиям безопасности стандартов ISO 26262 ASIL-D.

Как программно-определяемая платформа DRIVE AGX Orin разработана для создания архитектурно совместимых платформ, которые масштабируются от второго до пятого уровня (уровня полного самоуправления), что позволяет OEM-разработчикам создавать комплексные семейства программных продуктов. Как и Orin, и Xavier программируются с помощью открытых API CUDA и TensorRT и библиотек, разработчики могут применять свои инструменты в разных поколениях продуктов.

Nvidia предоставляет индустрии транспорта доступ к своим глубоким нейросетям для создания автономного транспорта.

Разработчики также получили доступ к передовым инструментам обучения Nvidia для применения DNN к различным наборам данных при сохранении конфиденциальности данных.