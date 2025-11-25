Разработчики «Атома» первыми в России достигли высшего уровня функциональной безопасности в системах автоматизации вождения

Разработчик электромобиля Атом — АО «Кама» — стала первой в России компанией* среди автопроизводителей и разработчиков автономных технологий для автомобилей, которая получила сертификат соответствия ASIL D по международному стандарту ISO 26262. ASIL D — это максимальный уровень функциональной безопасности электронных систем автомобиля. Об этом CNews сообщили представители АО «Кама».

«Соответствие самым жестким требованиям функциональной безопасности при разработке систем автоматизации вождения — это не просто стратегическая цель: для нас это миссия. Чтобы сделать автономные автомобили по-настоящему массовым явлением на дорогах общего пользования, нам предстоит решить не только сложнейшие технические задачи, но и обеспечить доверие к технологии со стороны государства и общества. Невозможно масштабировать внедрение автономных автомобилей, не продемонстрировав, что они достаточно безопасны. Получение сертификата соответствия требованиям стандарта ISO 26262 — важная веха на пути к созданию серийного автономного автомобиля», — Роман Шведов, руководитель отдела обеспечения безопасности и стратегических коммуникаций бренда «Атом».

Полученный сертификат демонстрирует способность компании разрабатывать системы любых уровней автономности: от систем помощи водителю до полностью автономных автомобилей.

Это открывает возможности для поставки соответствующего программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов и их отдельных компонентов для серийных автомобилей по всему миру. Также разработки АО «КАМА» могут быть использованы в элементах интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и стать частью «умных» городов, обеспечивая непревзойденный уровень функциональной безопасности при организации движения транспортных потоков.

*На основе данных публичных источников.