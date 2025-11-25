Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Разработчики «Атома» первыми в России достигли высшего уровня функциональной безопасности в системах автоматизации вождения

Разработчик электромобиля Атом — АО «Кама» — стала первой в России компанией* среди автопроизводителей и разработчиков автономных технологий для автомобилей, которая получила сертификат соответствия ASIL D по международному стандарту ISO 26262. ASIL D — это максимальный уровень функциональной безопасности электронных систем автомобиля. Об этом CNews сообщили представители АО «Кама».

«Соответствие самым жестким требованиям функциональной безопасности при разработке систем автоматизации вождения — это не просто стратегическая цель: для нас это миссия. Чтобы сделать автономные автомобили по-настоящему массовым явлением на дорогах общего пользования, нам предстоит решить не только сложнейшие технические задачи, но и обеспечить доверие к технологии со стороны государства и общества. Невозможно масштабировать внедрение автономных автомобилей, не продемонстрировав, что они достаточно безопасны. Получение сертификата соответствия требованиям стандарта ISO 26262 — важная веха на пути к созданию серийного автономного автомобиля», — Роман Шведов, руководитель отдела обеспечения безопасности и стратегических коммуникаций бренда «Атом».

Полученный сертификат демонстрирует способность компании разрабатывать системы любых уровней автономности: от систем помощи водителю до полностью автономных автомобилей.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

Это открывает возможности для поставки соответствующего программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов и их отдельных компонентов для серийных автомобилей по всему миру. Также разработки АО «КАМА» могут быть использованы в элементах интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и стать частью «умных» городов, обеспечивая непревзойденный уровень функциональной безопасности при организации движения транспортных потоков.

*На основе данных публичных источников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

Microsoft облажалась. Пользователи массово переходят на Linux в отместку за прекращение поддержки Windows 10

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Любимую россиянами ОС Android превратят в полноценную замену Windows. Система будет работать на ПК и ноутбуках

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще