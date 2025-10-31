ГИС «Панорама» совместима с «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8»

ГИС «Панорама» и входящий в её состав комплекс подготовки документов аэронавигационной информации совместимы с операционной системой «Ред ОС» версии 7.3 и 8. Теперь пользователям «Ред ОС» доступно новейшее решение для ведения базы аэронавигационных данных, проектирования маршрутов вылета, подхода и посадки.

Компании «Ред Софт» и КБ «Панорама» подтвердили совместную стабильную и корректную работу «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8» с новой версией комплекса подготовки документов аэронавигационной информации. В релизе 8.6 появилась возможность коллективного просмотра, редактирования и обновления аэронавигационных пространственных данных с помощью ГИС «Сервера».

ГИС «Сервер» предоставляет удаленный доступ к аэронавигационным картам, данным ДЗЗ и пространственным базам данных. Размещение данных на сервере обеспечивает защиту от нелегального просмотра, копирования, изменения и печати. ГИС «Сервер» поддерживает многоуровневое подключение между собой для распределенного хранения и обработки пространственных данных с автоматической репликацией и резервным копированием.

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации представляет собой набор инструментов для ведения базы аэронавигационных данных, моделирования и анализа аэронавигационной обстановки, формирования аэронавигационных карт и обмена данными с другими информационными системами. Доступны экспорт и импорт в обменном формате ARINC 424-19 и экспорт в формате AIXM 5.1. С помощью задачи «Проектирование схем полетов» можно создавать маршруты вылета, подхода и посадки, а также осуществлять анализ безопасности полетов. Задача «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП» предназначена для анализа аэродрома и приаэродромной территории на предмет годности к эксплуатации и полетов воздушных судов согласно Федеральным авиационным правилам.

Операционная система «Ред ОС» выступит в роли окружения, на базе которого запускается ГИС «Панорама». «Ред ОС» разрабатывается в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и программные пакеты хранятся в собственном репозитории на территории России, что гарантирует высокий уровень защиты информации. Операционная система соответствует требованиям для использования в организациях с повышенными стандартами информационной безопасности и защиты данных. «Ред ОС» предлагает пользователям обширный инструментарий разработчика и возможности для гибкой настройки рабочего окружения под конкретного пользователя.

Компании «Ред Софт» и КБ «Панорама» продолжают сотрудничество и планируют далее расширять состав совместимых решений из своих экосистем.