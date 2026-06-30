НКК «Машиностроение» выпустила «Сарус+ 2026.2»

НКК «Машиностроение» объявила о выходе релиза ПО «Сарус+ 2026.2». Ключевое обновление помогает пользователям осуществлять плавный переход из систем зарубежных разработчиков в российский PLM-продукт. Для этого создан механизм совместной работы в «Сарус+ CAD» и Siemens NX, который дает возможность открывать и проводить изменения в электронном макете изделия. Бесшовная интеграция между PLM-системой и «Сарус+ CAD» выстроена как единое целое, пользователь не должен заботиться о том, где он начал работать и как будут синхронизированы данные: «Сарус+» отследит изменения, где бы они не возникли, и, автоматически, без дополнительных действий пользователя, синхронизирует информацию между PLM и CAD.

Главные возможности релиза:

Бесшовная двунаправленная интеграция PLM – CAD и совместная одновременная работа в «Сарус+ CAD» и Siemens NX облегчат переход с иностранных систем в российский продукт.

Импорт данных из сторонних PLM-систем (иностранных и российских) на основе PLMXML и CSV с сопоставлением типов, атрибутов и отношений позволит перенести «исторические» данные без потерь. Маппинг данных настраивается один раз и может быть использован многократно.

Управление электронной структурой изделия. Ревизионное конфигурирование на основе правил (с визуализацией геометрического представления изделия) и по применяемости (финальное изделие, серийный номер, дата), добавление компонентов с учётом правил вхождений – обеспечат гибкое и ясное определение состава узлов и агрегатов изделия, технологических данных, требований и любых других конфигурируемых структур.

Визуализация 3D-моделей и 2D-данных в веб-клиенте с измерениями, сечениями, 3D-пометками и кросс-подсветкой решит задачу удобного просмотра 2D- и 3D-документации.

Управление изменениями. Полная взаимосвязь извещений об изменении с изменяемыми и заменяемыми объектами, работа с применяемостью по датам или по изделиям, а также автоматический пересчёт планируемой применяемости — гарантируют полный контроль над изменениями.

Быстрое получение информации о связях. Навигатор связей поможет проследить прямые и обратные взаимосвязи между объектами, отфильтровать и выделить нужные, а также позволит редактировать эти данные прямо в дереве графа.

Инструменты для управления и расширения модели данных, а также визуального проектирования интерфейса «Сарус+» обеспечат пользователю возможность удобно работать с разнородными данными в минимальном количестве окон.

Система как конструктор. Возможность кастомизации интерфейса, простые инструменты для формирования собственного интерфейса системы вплоть до каждого пользователя удовлетворят запрос на собственное удобство и эргономику рабочего пространства.

Система как платформа. Документированный API для собственной разработки функционала или модификации существующего отроют путь к расширению возможностей системы под потребности предприятия.