Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО

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Новый САПР для «Камова»

Как выяснил CNews, входящее в «Ростех» конструкторское бюро «Камов» намерено перейти с системы автоматизированного проектирования (САПР) Catia французской компании Dassault Systemes на ПО этого же класса NX фирмы Siemens PLM Software (часть немецкого концерна Siemens AG). Это следует из технического задания соответствующего тендера на поставку и обслуживание программных модулей новой САПР, а также сопровождение перехода на них подразделений «Камова».

Предприятие осуществляет проектирование вертолетов, а также опытное производство и летные испытания вертолетной техники, в том числе военной.

Выбор подрядчика для «Камова» был запущен дочерней ИТ-компанией «Ростеха», «РТ-информ» 24 октября 2019 г. Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 45,6 млн руб. Прием заявок продолжался до 11 ноября 2019 г. После окончания отведенного срока заказчик констатировал, что на электронные торги, участниками которых по условиям могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства, документы подал всего один соискатель.

На этом основании тендерная комиссия признала электронный аукцион не состоявшимся, но постановила заключить договор именно с этим участником — без снижения первоначальной цены лота. Название этой компании в публичном доступе на сайте госзакупок пока не представлено.

Разработчик вертолетов «Камов» меняет французский САПР на немецкий

После подписания с ним соглашения ему потребуется предоставить заказчику лицензии на ПО в течение 28 дней, а затем обслуживать софт на протяжении 12 месяцев.

Софт будет функционировать на компьютерах, работающих под управлением операционных систем Microsoft Windows версий 7, 8 и 10.

Причины миграции

По данным Dassault Systemes, внедрение ее САПРа в конструкторском бюро «Ростеха» было запущено в середине 2009 г. «До перехода на Catia конструкторы “Камова” работали на кульманах, создавая чертежи вручную», — сообщала тогда французская компания.

В техзадании тендера на поставку ПО говорится, что переход на САПР NX осуществляется с целью повышения повышение эффективности проектирования новых изделий, конструкторской подготовки производства и информационного обмена между отдельными подразделениями КБ и предприятиями холдинга «Вертолеты России» («Камов» входит в его контур) — «за счет более тесной кооперации и взаимодействия с применением единой информационной среды и инструментария».

На вопрос, о причинах выбора ПО немецкого концерна (оборонное предприятие меняет средства проектирования одной страны НАТО на софт другого члена НАТО) пресс-служба «Ростеха» не смогла ответить CNews к моменту публикации этого материала.

Примечательно, что еще в мае 2015 г. «РТ-информ» подписал меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание корпоративной системы управления жизненным циклом изделий, с российской компанией «Аскон» — разработчиком собственного САПРа «Компас». Подписание состоялось в рамках прошедшей в Татарстане в городе Иннополис IV конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса».

Что именно закупается

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, «Камов» закупает 120 модулей NX Mach 3 Industrial Design — расширенных пакетов конструктора, которые позволяют работать с большими сборками, разрабатывать, модифицировать и анализировать сложные поверхности, оптимизировать модели и управлять геометрическими связями между деталями.

Также КБ приобретает пять модулей NX Advanced Sheet Metal для проектирования деталей из листового металла, изготавливаемых штамповкой, вытяжкой и формовкой, 40 модулей NX Integration Classification для динамического поиска, выбора и вставки объектов нормативно-справочной информации (стандартные/покупные изделия, средства технологического оснащения, часто применяемые детали и сборочные единицы, параметрические объекты конструкции и т. п.) из справочников и классификаторов, три модуля NX Routing P&ID для создания 2D- и 3D-схем трасс трубопроводов.

Кроме того, номенклатура поставки включает три модуля NX Routing Cabling для прокладки электрических кабелей в 3D-сборке изделия, соединяя механические части и проходя по гофрированным трубам или кабельным каналам, три модуля NX Routing Piping and Tubing для работы с 3D при создании, модификации, выполнения проверок трубопроводных систем, три модуля NX Routing Harness для создания трехмерной модели электропроводки, пять модулей NX Motion для упрощенного анализа кинематики и динамики твердых тел.