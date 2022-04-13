Индексная книга (каталог) CNews*
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PTC Inc MathCAD
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 45
PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
|Дьяконов Владимир 2 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
|Чернышев Андрей 74 1
|Токарев Олег 9 1
|Савельев Игорь 7 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Салий Денис 5 1
|Синий Андрей 1 1
|Афанасьев Павел 1 1
|Прагин Валерий 6 1
|Красникова Елена 1 1
|Шведова Анна 3 1
|Кутузов Владимир 2 1
|Табаев Илья 4 1
|Stewart John - Стюарт Джон 8 1
|Панина Вера 1 1
|Шкупер Полина 1 1
|Лячек Юлий 1 1
|Schnitger Monica - Шнитгер Моника 1 1
|Edmonds Brent - Эдмондс Брент 1 1
|Паршин Максим 323 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Макаров Игорь 10 1
|Касимов Денис 23 1
|Бочкин Александр 62 1
|Прохоров Андрей 24 1
|Чернышов Андрей 16 1
|Бобров Михаил 7 1
|Климов Иван 30 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Ежов Василий 48 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Мучник Феликс 68 1
|Гусев Михаил 27 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Ермаков Антон 13 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Тасев Александр 15 1
|Schnitger Corp 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.