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PTC Inc MathCAD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
15.03.2017 PTC выпустила новую версию Mathcad Prime для точных вычислений при разработке изделий 5
21.01.2016 PTC выпустила решение Mathcad Gateway для универсального доступа к инженерным расчетам 3
23.11.2015 Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC 2
30.10.2014 Лучшие iPad-приложения для школьников: выбор ZOOM 1
01.03.2012 PTC выпустила новую версию ПО для автоматизации расчетов Mathcad Prime 2.0 4
25.08.2011 РТС оснащает САПР школы и вузы 1
30.06.2011 В российских школах будут изучать Creo 1
21.02.2011 «Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC 1
17.01.2011 PTC выпустила Mathcad Prime 1.0 для автоматизации инженерных и математических вычислений 3
10.06.2010 РТС обновила решение для инженерных расчетов Mathcad до версии 15.0 1
06.04.2010 PTC Innovation Forum ’10 пройдёт в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 1
24.03.2010 PTC Innovation Forum ’10 пройдёт в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 1
11.01.2010 Softline поставила ПО для «Выксунского политехнического техникума» 1
14.08.2009 Разработан семантический формат для чисел 1
28.05.2009 РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ 1
22.02.2008 СЗАГС закупает ПО 2
14.11.2007 Softline поставила ПО для Волжской государственной академии водного транспорта 1
01.08.2007 СПбГУВК объявил конкурс на поставку лицензионного ПО 1
14.07.2003 Тайны «Закона Мура» 3
14.07.2003 Тайны «Закона Мура» 3
28.10.2002 SoftLine локализовала MathCAD 1
07.12.2000 MathSoft выпустила новую версию Mathcad 1
29.10.1999 В России появилась последняя версия программы для выполнения математических расчетов Mathcad 2000 2

Публикаций - 26, упоминаний - 45

PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 13
Microsoft Corporation 25775 5
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 4
Intel Corporation 12811 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Softkey - Софткей 215 3
SAP SE 5601 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Autodesk 639 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Adobe Systems 1597 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
True Engineering - Тру Инжиниринг - EastBanc Technologies - Истбанк текнолоджиз 8 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
АйТи Софт 3 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
GreenData - Гриндата 87 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Инфостарт - Infostart 11 1
Bosch SoftTec - Bosch Software Innovations 5 1
MathWorks 12 1
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 1
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Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 18 1
Acronis - Акронис 489 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
ESET - ESET Software 1161 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
Крок - Croc 1964 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
Directum - Директум 1268 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
ОСК - НИПТБ Онега 6 2
Газпром ПАО 1493 2
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РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
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CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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