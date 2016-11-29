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Bosch IoT Suite M2M

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.11.2016 Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве 1
30.11.2015 PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Bosch IoT Suite M2M и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
PTC Inc - Vuforia 10 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 1
Bentley Systems 63 1
Eclipse Foundation - Eclipse IoT 1 1
Bosch SoftTec - Bosch Software Innovations 5 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 1
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
PTC Inc - ThingWorx 27 2
PTC Inc - MathCAD 26 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
Microsoft Azure 1526 1
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 1
Heppelmann Jim - Хеппельманн Джим 6 1
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
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